Good News: राजस्थान का ये गांव बनेगा टूरिस्ट विलेज, जानें क्या-क्या होंगे विकास कार्य

Development Work In Kemla Village Bundi: इंद्रगढ़ क्षेत्र केमला गांव में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बजट घोषणा में विकास कार्य होंगे। विकास कार्यों के बाद केमला गांव में टूरिज्म बढ़ाने की संभावना रहेगी। इसके लिए पर्यटन विभाग ने निरीक्षण कर लिया, लेकिन उचित स्थान नहीं होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया। वन विभाग पर्यटन विभाग को केमला गांव के पास स्थित कोटडी गांव को रिएशन विलेज के लिए पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे। ताकि विकास कार्य कोटडी गांव व इंद्राणी बांध पर हो सके।