Good News: राजस्थान का ये गांव बनेगा टूरिस्ट विलेज, जानें क्या-क्या होंगे विकास कार्य

Photo: Patrika
Development Work In Kemla Village Bundi: इंद्रगढ़ क्षेत्र केमला गांव में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बजट घोषणा में विकास कार्य होंगे। विकास कार्यों के बाद केमला गांव में टूरिज्म बढ़ाने की संभावना रहेगी। इसके लिए पर्यटन विभाग ने निरीक्षण कर लिया, लेकिन उचित स्थान नहीं होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया। वन विभाग पर्यटन विभाग को केमला गांव के पास स्थित कोटडी गांव को रिएशन विलेज के लिए पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे। ताकि विकास कार्य कोटडी गांव व इंद्राणी बांध पर हो सके।
इंद्रगढ़ वन अधिकारी जितेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि कोटडी गांव में पर्यटन बविलेज के लिए करीब एक से डेढ़ करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजेंगे। कोटडी गांव में प्रस्ताव पारित होने के बाद इंद्राणी बांध व गांव में विकास कार्य होंगे, जिससे ग्रामीणों को रोजगार व टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
ग्रामीण थीम पर परिवेश गार्डन, पर्यावरण की जानकारी देते हुए उद्यान का निर्माण करना।
वनस्पति पेड़ पौधों पशु पक्षियों की जानकारी देते हुए दीवारों पर चित्र बनाकर पर्यावरण की जानकारी देना।
इंद्राणी बांध पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झूले चकरी आदि लगवाना।
इंद्राणी बांध पर पैदल वोटिंग के प्रयास किए जाएंगे, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। इंद्रगढ़ क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सिंचाई विभाग को जानकारी देकर व सिंचाई विभाग से परमिशन लेकर इंद्राणी बांध में पैदल वोटिंग का भी प्रयास करेंगे।
पर्यटन विलेज के बाद ग्रामीणों को रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ेगी। कोटडी गांव में बजट का उपयोग होता है। तो ग्रामीण टूरिज्म बढ़ाने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग