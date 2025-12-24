एक साल से क्लोजर में बेबस युवा बाघ, दुविधा में वन विभाग

गौरतलब है कि इस समय रामगढ़ में एक मात्र बाघ आरवीटी 1 का एक छत्र राज है और वह एक युवा बाघ को मार चुका है। करीब 6 माह पहले एनक्लोजर से छोड़ी गई बाघिन आरवीटी 8 भी बफर जोन स्थित कालदां के जंगलों में अपना इलाका बनाने में लगी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि इस युवा बाघ को टाइगर रिजर्व के बफर जोन में क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है जबकि कालदां का जंगल बाघों के अनुकूल है। बाघ के इलाके में ही दो युवा बाघिन भी अपनी टेरेटरी बना चुकी है और उन्हें भी जोड़ा बनाने के लिए बाघ की आवश्यकता है।