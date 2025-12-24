24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

एक साल से क्लोजर में बेबस युवा बाघ, दुविधा में वन विभाग

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक साल पहले कोटा स्थित अभेड़ा बायलॉजिकल पार्क से रीवाइल्ड करने के लिए लाए गए बाघ को अभी तक वन विभाग खुले जंगल में छोडऩे से हिचकिचाहट महसूस कर रहा है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 24, 2025

एक साल से क्लोजर में बेबस युवा बाघ, दुविधा में वन विभाग

बूंदी. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में क्लोजर में बाघ दहाड़ते हुए।

बूंदी. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक साल पहले कोटा स्थित अभेड़ा बायलॉजिकल पार्क से रीवाइल्ड करने के लिए लाए गए बाघ को अभी तक वन विभाग खुले जंगल में छोडऩे से हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। यह युवा बाघ कैद से आजाद होने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन इसे आजाद करने की अवधि बढ़ती जा रही है। बाघ ने शॉफ्ट एनक्लोजर में 80 से ज्यादा शिकार कर लिए है, लेकिन अभी तक उसे खुले जंगल में विचरण के लिए इंतजार ही करना पड़ा है।

गौरतलब है कि इस समय रामगढ़ में एक मात्र बाघ आरवीटी 1 का एक छत्र राज है और वह एक युवा बाघ को मार चुका है। करीब 6 माह पहले एनक्लोजर से छोड़ी गई बाघिन आरवीटी 8 भी बफर जोन स्थित कालदां के जंगलों में अपना इलाका बनाने में लगी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि इस युवा बाघ को टाइगर रिजर्व के बफर जोन में क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है जबकि कालदां का जंगल बाघों के अनुकूल है। बाघ के इलाके में ही दो युवा बाघिन भी अपनी टेरेटरी बना चुकी है और उन्हें भी जोड़ा बनाने के लिए बाघ की आवश्यकता है।

गौरतलब है कि इस युवा बाघ को 4 दिसंबर 2024 को रामगढ़ के शॉफ्ट एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया था। बाघ की मॉनिटरिंग में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के प्रबंधन ने बेहतरीन तरीके से काम किया है और बाघ को खुले जंगल में छोड़ने के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश के इंतजार में है। उम्मीद है जल्दी ही रामगढ़ के एनक्लोजर में कैद बाघ को खुले जंगल में छोड़ने से बाघ प्राकृतिक वातावरण में स्वछंद विचरण कर सकेगा।

रामगढ़ के एनक्लोजर में बंद बाघ को छोड़ने का विभागीय स्तर पर पूरी तैयारी है और एनटीसीए से निर्देश मिलते ही इसे खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा।
सुगनाराम जाट, फील्ड डायरेक्टर मुकुन्दरा हिल्स एवं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 07:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / एक साल से क्लोजर में बेबस युवा बाघ, दुविधा में वन विभाग

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नवाचार: मरीजों को करना पड़ता है लम्बा इंतजार

अस्पताल में क्यूआर कोड से मिलेगी रोगी परामर्श पर्ची, कतार से मिलेगी राहत
बूंदी

खाद बीज कर्ज लेकर फसल बुवाई की, फसलें जलमग्न

पीपल्दा थाग के पास नहर टूटी, चार सौ बीघा में फसल पानी में डूबी
बूंदी

पश्चिम की हवा हमेशा सूखा लाती है, वहां से आ रही संस्कृति भी ऐसा ही कर रही: कोठरी

Stree-Deh-Se-Aage
बूंदी

कांग्रेस कार्यकर्ताओंं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध,धरना देकर जताया रोष
बूंदी

अलग ब्लड लाइन की बाघिन आने से बाघों के कुनबे में अब होगी नई शुरुआत

रामगढ़ विषधारी में तड़के आई पेंच की रानी, बजालिया एनक्लोजर में छोड़ा
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.