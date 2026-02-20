Bundi: शहर में 15 अवैध कॉलोनी विक्रेताओं को अंतिम नोटिस, नगरपरिषद ने किया सर्वे

जानकारी अनुसार प्रशासक रामकिशोर मीना ने कार्यवाहक आयुक्त धर्मेन्द्र मीना को शहर में अवैध निर्माण एवं कॉलोनियों का सर्वे कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे, जिस पर नगरपरिषद प्रशासन ने शहर में अब तक 15 अवैध कॉलोनी विक्रेताओं को नोटिस जारी किए है। एवं बीस अवैध निर्माण को भी चिह्नित किया है। इनको नगरपरिषद की ओर से नोटिस जारी कर कृषि भूमि में कॉलोनी काटे जाने को लेकर तीन दिन में जवाब मांगा गया था, जिसकी अंतिम तिथि शुक्रवार है। इसके बाद प्रशासन की ओर से निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। शहर में सबसे अधिक अवैध कॉलोनियां छत्रपुरा रोड, बीबनवा रोड, माटूंदा रोड पर है, तथा काफी संख्या में लोगों के निर्माण भी चल रहे है और मकान भी बन चुके है। कॉलोनी का नियमन नहीं होने एवं पट्टा नहीं होने के बावजूद भी जलदाय विभाग एवं विद्युत निगम द्वारा कनेक्शन तक जारी किए जा चुके है।

