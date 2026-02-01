Bundi : बाघ को क्लोजर से छोड़े जाने की राह खुली

बाघ ने शॉफ्ट एनक्लोजर में 60 से ज्यादा शिकार कर लिए है। इस समय रामगढ़ में एक मात्र बाघ आरवीटी 1 का एक छत्र राज है और वह एक युवा बाघ को मार चुका है। यहां अभी पांच बाघिन है। गौरतलब है कि इस युवा बाघ को को 4 दिसंबर 2024 को रामगढ़ के शॉफ्ट एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया था। बाघ की मॉनिटङ्क्षरग में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के प्रबंधन द्वारा की जा रही है।