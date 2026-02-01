19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : बाघ को क्लोजर से छोड़े जाने की राह खुली

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक साल पहले कोटा स्थित अभेड़ा बायलॉजिकल पार्क से रीवाइल्ड करने के लिए लाए गए बाघ को आजाद करने की राह अब खुल गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Feb 19, 2026

Bundi : बाघ को क्लोजर से छोड़े जाने की राह खुली

बूंदी. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के शॉफ्ट एनक्लोजर में युवा बाघ।

बूंदी. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक साल पहले कोटा स्थित अभेड़ा बायलॉजिकल पार्क से रीवाइल्ड करने के लिए लाए गए बाघ को आजाद करने की राह अब खुल गई है। एनटीसीए ने मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व में बाघिन व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में क्लोजर में बंद बाघ के बारे में निर्देश जारी किए है।

एनटीसीए की ओर से जारी निर्देश के अनुसार मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व क्लोजर में बंद बाघिन को अब पांच हेक्टेयर से बड़े क्लोजर में रखा जाएगा, वहीं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में क्लोजर बंद बाघ के व्यवहार एवं अटेकिंग के बारे में जानकारी कर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक निर्णय करेंगे। इसके लिए आगामी दिनों में वह यहां दौरा भी करेंगे। अभी तक वन विभाग बाघ को खुले जंगल में छोडऩे से हिचकिचाहट महसूस कर रहा है।

बाघ ने शॉफ्ट एनक्लोजर में 60 से ज्यादा शिकार कर लिए है। इस समय रामगढ़ में एक मात्र बाघ आरवीटी 1 का एक छत्र राज है और वह एक युवा बाघ को मार चुका है। यहां अभी पांच बाघिन है। गौरतलब है कि इस युवा बाघ को को 4 दिसंबर 2024 को रामगढ़ के शॉफ्ट एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया था। बाघ की मॉनिटङ्क्षरग में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के प्रबंधन द्वारा की जा रही है।

विगत माह एनटीसीए की टीम ने जंगल का दौरा कर क्लोजर में बंद बाघ की जानकारी ली थी। जारी निर्देशों में वन्यजीव प्रतिपालक जंगल का दौरा कर उक्त बाघ के बारे में निर्देश लेंगे।
सुगनाराम जाट, फील्ड डायरेक्टर, मुकुन्दरा हिल्स एवं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 06:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : बाघ को क्लोजर से छोड़े जाने की राह खुली

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वनविभाग से मिली एनओसी

Bundi : इंद्रगढ़ में रोप वे का भूमि पूजन 23 को होगा
बूंदी

Bundi: सफाईकर्मी के बेटे की शादी में ‘मायरा’ लेकर पहुंची पुलिस, खाकी का ये रूप देख मेहमानों की भर आई आंखें!

Police Team Bhaat
बूंदी

बाघिन अभयारण्य की सीमा में पहुंची, ट्रेकिंग जारी

Bundi : दो गांव में करवाई मुनादी, ग्रामीणों में दहशत
बूंदी

संसाधन के अभाव में फांक रहा है धूल

Bundi : हिण्डोली में नवनिर्मित पुस्तकालय भवन पर ताला
बूंदी

निर्माण विभाग को छोड़कर सभी कार्यालय होंगे संचालित

Bundi : जिले का पहला आधुनिक मिनी सचिवालय बनकर तैयार
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.