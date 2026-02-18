18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : हिण्डोली में नवनिर्मित पुस्तकालय भवन पर ताला

कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में पीएम उषा योजनान्तर्गत करोड़ों रुपए की लागत से तैयार पुस्तकालय भवन 9 माह से संचालित नहीं होने से धूल फांक रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Feb 18, 2026

Bundi : हिण्डोली में नवनिर्मित पुस्तकालय भवन पर ताला

हिण्डोली. महाविद्यालय परिसर में बना नवनिर्मित पुस्तकालय भवन।

हिण्डोली. कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में पीएम उषा योजनान्तर्गत करोड़ों रुपए की लागत से तैयार पुस्तकालय भवन 9 माह से संचालित नहीं होने से धूल फांक रहा है। यहां पर पुस्तकालय के लिए किताबें उपलब्ध नहीं होने से छात्रों को उसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

जानकारी के अनुसार 4 करोड रुपए की लागत से तैयार पुस्तकालय भवन, जिसमें पुस्तकें सहित भवन में फर्नीचर व अन्य संसाधन पर खर्च होने हैं। यह भवन संवेदक द्वारा मई 2025 में ही कॉलेज प्रशासन को सौंप दिया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, फर्नीचर सहित अन्य सुविधाएं नहीं जुटाने से ताला लगा हुआ है।

यह मिलेगी कालेज के छात्रों को सुविधा
कॉलेज प्रशासन के आधिकारिक सूत्रों की माने तो यहां पर लाइब्रेरी कक्ष, जिसमें छात्रों के लिए पुस्तक होगी। दो स्टडी हॉल बनाए गए हैं, जिसमें फर्नीचर लगाया जाएगा, जहां पर छात्र पढाई कर सकेंगे। इसके लिए अन्य कक्ष भी संचालित होंगे, लेकिन प्रशासन द्वारा पुस्तकों की खरीद की प्रक्रिया धीमी गति से करने के कारण पुस्तकालय भवन संचालित होने में काफी समय लगने की संभावना है।

विभाग से कॉलेज प्रशासन ने भवन हैंड ओवर कर लिया है। पुस्तकालय में पुस्तकें खरीद की प्रक्रिया जारी है, जिसमें समय लगने की संभावना है।
सीमा चौधरी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय हिण्डोली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 06:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : हिण्डोली में नवनिर्मित पुस्तकालय भवन पर ताला

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाघिन अभयारण्य की सीमा में पहुंची, ट्रेकिंग जारी

Bundi : दो गांव में करवाई मुनादी, ग्रामीणों में दहशत
बूंदी

निर्माण विभाग को छोड़कर सभी कार्यालय होंगे संचालित

Bundi : जिले का पहला आधुनिक मिनी सचिवालय बनकर तैयार
बूंदी

प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026

Bundi : नुक्कड़ नाटक स्वच्छता रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना
बूंदी

Bundi Murder: चर्चित सोनू सिंह हाड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर पर गरजी JCB, पुरानी रंजिश के चलते किया था मर्डर

Sonu Singh Hada murder case, Sonu Singh Hada murder case in Bundi, Sonu Singh Hada murder case in Rajasthan, Bundi news, Rajasthan news, सोनू सिंह हाड़ा हत्याकांड, सोनू सिंह हाड़ा हत्याकांड इन बूंदी, सोनू सिंह हाड़ा हत्याकांड इन राजस्थान, बूंदी न्यूज, राजस्थान न्यूज
बूंदी

रील वाली मोहब्बत का खौफनाक अंत: 1 लाख की सुपारी और चाकू से गोदकर हत्या; अब हत्यारे अरमान के घर पर चला 'पीला पंजा'।

बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.