Bundi : हिण्डोली में नवनिर्मित पुस्तकालय भवन पर ताला

यह मिलेगी कालेज के छात्रों को सुविधा

कॉलेज प्रशासन के आधिकारिक सूत्रों की माने तो यहां पर लाइब्रेरी कक्ष, जिसमें छात्रों के लिए पुस्तक होगी। दो स्टडी हॉल बनाए गए हैं, जिसमें फर्नीचर लगाया जाएगा, जहां पर छात्र पढाई कर सकेंगे। इसके लिए अन्य कक्ष भी संचालित होंगे, लेकिन प्रशासन द्वारा पुस्तकों की खरीद की प्रक्रिया धीमी गति से करने के कारण पुस्तकालय भवन संचालित होने में काफी समय लगने की संभावना है।