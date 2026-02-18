Bundi : नुक्कड़ नाटक स्वच्छता रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

बूंदी. स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026 एवं सम्पूर्ण स्वच्छ जिला बनाने के लिए अभियान का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलक्टर राम कुमार मीणा, एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद रवि वर्मा ने हरी झण्डी दिखाकर ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटक स्वच्छता रथ रवाना किया गया, जो जिले की समस्त ग्राम पंचायतो को प्लास्टिक मुक्त, कचरा मुक्त बनाने एवं ग्राम पंचायतो में आमजन, दुकानदारों व वाणिज्यक संस्थाओं को सिंगलयुज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए गांव-गांवों नुक्कड़ सभा स्वच्छता रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा।