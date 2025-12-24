पीपल्दा थाग के पास नहर टूटी, चार सौ बीघा में फसल पानी में डूबी

ग्रामीणो ने बताया कि नहर की दीवार कच्ची है। पीपल्दा थाग के बाद नहर के पानी की निकासी आगे नहीं है, क्योंकि नहर को इस जगह पर ही बंद कर रखा है। हर वर्ष यहां नहर टूटती है। फसलें डूबती है और फसलें जलमग्न हो जाती हैं। करीब 400 बीघा जमीन पर खडी फसल पानी में डूब गई। पीडित किसान हरिमोहन मीणा, हरिप्रकाश, रामहेत, रामप्रकाश, जोधराज, गिरिराज आदि ने बताया की खेतों में खडी फसल में चारों तरफ पानी ही पानी है। मेहनत, पैसा और उम्मीद सब डूब गई। खाद बीज कर्ज लेकर फसल बुवाई की थी। अब फसल खराब हो गई। कर्ज कैसे चुकाएं समझ में नहीं आ रहा।