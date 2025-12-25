रामगढ़ विषधारी में शिकारी सक्रिय, फिर फंदे में फंसी मादा पैंथर

दो भागों में बंटी सुरक्षा

राज्य में चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में तीन साल पहले अस्तित्व में आए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघ-बघेरों सहित अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा टाइगर रिजर्व के दो भागों में बंटे प्रशासनिक नियंत्रण के चलते खतरे में है। 1501 वर्ग किलोमीटर में बने इस टाइगर रिजर्व का 634 वर्ग किलोमीटर का महत्वपूर्ण जंगल प्रादेशिक वन खण्ड के नियंत्रण में आता है और शेष 867 वर्ग किलोमीटर टाइगर रिजर्व के कोर उपवन संरक्षक के कार्य क्षेत्र का भाग है। दोहरे प्रशासनिक नियंत्रण के चलते टाइगर रिजर्व में आने वाले 634 वर्ग किलोमीटर के बफर जोन में बाघों व तेंदुओं के अनुकूल कॉरिडोर विकसित करने का काम गति नहीं पकड़ पाया है। शहर से भीमलत महादेव, कलदां व बसोली क्षेत्र के जंगल का 634 वर्ग किलोमीटर का जंगल बूंदी वन मंडल उपवन संरक्षक के अधीन आते है, जो टाइगर रिजर्व का महत्वपूर्ण इसे कॉरिडोर है।