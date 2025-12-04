Land Registry Rules Change : राजस्थान में सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री पर लगी पाबंदी, नए नियम लागू

जयपुर। राजस्थान में बिना भू रूपांतरण भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के अंतर्गत जारी सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी। राजस्थान सरकार की ओर से मंगलवार को लागू रजिस्ट्रेशन एक्ट-2021 के प्रावधानों से यह बदलाव हुआ, जिसकी पंजीयन कार्यालयों ने पालना भी शुरू कर दी। पंजीयन कार्यालयों में बुधवार को इसका प्रभाव देखा गया, वहीं पंजीयन से जुड़े वकीलों ने जयपुर में गुरुवार को काम बंद रखने के साथ ही कलक्ट्रेट बंद का आह्वान किया है।