Rajasthan Facility : राजस्थान में ई-पंजीयन की नई व्यवस्था शुरू, अब ऑनलाइन हो सकेगी रजिस्ट्री, जानिए और क्या हैं फायदे

वित्त विभाग ने पंजीयन संबंधी कानून में किए गए संशोधनों को मंगलवार से लागू कर दिया, वहीं राजस्थान ई-पंजीयन नियमों को भी मंगलवार से लागू कर दिया। नियमों में ई-पंजीयन से संबंधित शब्दों की व्याख्या की गई है। इन नियमों के लागू होने के साथ ही अब पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं रहेगी। दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर पंजीयन विभाग आपत्ति भी ऑनलाइन भी बता देगा। रजिस्ट्री मंजूर होने पर उसे संबंधित व्यक्ति के ई-मेल पर भेज दिया जाएगा।