Good News: अलवर में यहां बनेगा 1.5KM लंबा Y-शेप पुल, जयपुर-दिल्ली जाने वालों की राह होगी आसान

अलवर। राजस्थान के अलवर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 248-ए से घाटी खत्म हो जाएगी। वाहनों के रास्ते में घुमाव नहीं आएंगे। इसके लिए कटी घाटी पर वाई शेप पुल तैयार होगा। इसके लिए दिल्ली की कंपनी सर्वे कर रही है। बताते हैं कि सर्वे में पहले चरण में यही आ रहा है कि इस पुल का एक छोर भूगोर तिराहे की ओर होगा, जो हनुमान सर्किल से जुड़ेगा और दूसरा छोर अलवर शहर की ओर होगा, जिसका रास्ता भवानी तोप से होकर गुजरेगा।