बूंदी

मंडी प्रशासन करवा रहा जिंसों की नीलामी की मुनादी

कुंवारती कृषि उपज मंडी में मंडी सचिव द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है।

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 04, 2025

मंडी प्रशासन करवा रहा जिंसों की नीलामी की मुनादी

रामगंजबालाजी. कृषि उपज मंडी में प्लेटफार्म पर पड़ी व्यापारी की बोरियां।

रामगंजबालाजी. कुंवारती कृषि उपज मंडी में मंडी सचिव द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है। बुधवार को भी उपज बेचने आने वाले दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मंडी के अंदर प्रवेश मिल गया, लेकिन प्लेटफार्म पर जगह नहीं मिलने के चलते उनकी उपज खाली नहीं हो सकी।

जानकारी अनुसार कृषि उपज मंडी में दो सप्ताह से चल रही अव्यवस्थाओं के बाद में मंडी सचिव क्रांति कुमार मीणा ने व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश व्यापारियों को दिए थे। मंडी सचिव द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना में व्यापारियों को खरीद किए जाने वाले माल का 48 घंटे में लदान मंडी के प्लेटफार्म से करवाना था, लेकिन मंडी सचिव द्वारा जारी किया गए गए आदेशों की पालना नहीं होने के चलते यहां पर इस सप्ताह भी अभी 3 दिन मंडी लगातार सुचारू चलने के बाद में मंडी के हालात बेकाबू नजर आने लग गए। और यहां पर मंडी में 3 दिन में बिके हुए माल का 50 फीसदी लदान भी नहीं हो सका। और इसी का नतीजा रहा यहां पर बुधवार को उपज बेचने आने वाले किसानों की लगभग सौ से अधिक ट्रॉली प्लेटफार्म खाली नहीं हो सकी।

किसानों की जुबानी
वहीं देवरिया के किसान रामेश्वर सैनी, सुरेंद्र सैनी, एबरा के हेमराज गुर्जर, धनराज, रामविलास मीणा, भेरूलाल भील, हेमराज भील, खलुंदा के कालू लाल मीणा सहित अन्य किसानों ने बताया कि मंडी में मंगलवार को सुबह ट्रैक्टर लाइन में लगाए थे।ट्रैक्टर लाइन में लगाने के बाद में रात्रि के समय ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अंदर प्रवेश तो मिल गया, लेकिन प्लेटफार्म पर व्यापारियों की बोरियां पड़ी होने के चलते उन्हें खाली करने की जगह नहीं मिलने के बाद उन्हें मंडी की सड़कों पर ही ट्रॉलियों को खड़ी करना पड़ा।

मंडी प्रशासन करा रहा मुनादी
वहीं मंडी प्रशासन लगातार धान की नीलामी को लेकर रस्सी डालकर नीलामी का कार्य करवाने को लेकर एक दर्जन से अधिक कर्मचारी तैनात किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं आढ़तियों व व्यापारियों द्वारा नीलामी समय से पूर्व धान की खरीद का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में यहां पर बुधवार को भी मंडी के कर्मचारियों ने मंडी सचिव के निर्देशों की पालना का हवाला देते हुए समय से पूर्व नीलामी करने वाले व रस्सी का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर माइक में ऐलान किया।

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

Published on:

04 Dec 2025 07:16 pm

Published on:
04 Dec 2025 07:16 pm
Hindi News / Rajasthan / Bundi / मंडी प्रशासन करवा रहा जिंसों की नीलामी की मुनादी

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

बूंदी
