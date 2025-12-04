मंडी प्रशासन करवा रहा जिंसों की नीलामी की मुनादी

जानकारी अनुसार कृषि उपज मंडी में दो सप्ताह से चल रही अव्यवस्थाओं के बाद में मंडी सचिव क्रांति कुमार मीणा ने व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश व्यापारियों को दिए थे। मंडी सचिव द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना में व्यापारियों को खरीद किए जाने वाले माल का 48 घंटे में लदान मंडी के प्लेटफार्म से करवाना था, लेकिन मंडी सचिव द्वारा जारी किया गए गए आदेशों की पालना नहीं होने के चलते यहां पर इस सप्ताह भी अभी 3 दिन मंडी लगातार सुचारू चलने के बाद में मंडी के हालात बेकाबू नजर आने लग गए। और यहां पर मंडी में 3 दिन में बिके हुए माल का 50 फीसदी लदान भी नहीं हो सका। और इसी का नतीजा रहा यहां पर बुधवार को उपज बेचने आने वाले किसानों की लगभग सौ से अधिक ट्रॉली प्लेटफार्म खाली नहीं हो सकी।