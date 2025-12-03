पांचवें दिन भी नहीं मिली सफलता, न दिखाई दी और न ही मिले पगमार्क

बाद में बुलाएंगे हेलीकाप्टर

पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बाघिन के खोज के लिए मंगलवार से नया तरीका अपनाया है। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दिन में ही सर्चिंग की जा रही है। पेंच टाइगर रिजर्व के 6 हाथी एवं कान्हा टाइगर रिजर्व के दो हाथी सर्चिंग दल में शामिल किए गए हैं। वहीं 25 लोगों की टीम ही जंगल में विचरण कर रही है। प्रबंधन का मानना है कि इससे बाघिन सामान्य स्थिति को महसूस करेगी और खुले में विचरण कर सकेगी। इसी दौरान उसे बेहोश किया जाएगा। पहले 28 नवंबर से दो दिसंबर के बीच हेलीकॉप्टर बुलाने की योजना थी, लेकिन अब योजना में बदलाव किया गया है।