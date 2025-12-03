3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

पांचवें दिन भी नहीं मिली सफलता, न दिखाई दी और न ही मिले पगमार्क

पेंच टाइगर रिजर्व में तलाश कर रही टीम को चकमा देकर बाघिन मंगलवार को भी गायब रही। वहीं कोटा से गया दो सदस्यीय दल भी लौट गया।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 03, 2025

पांचवें दिन भी नहीं मिली सफलता, न दिखाई दी और न ही मिले पगमार्क

बूंदी. बाघिन को पकड़ने के लिए कार्य योजना बनाते हुए।

बूंदी. पेंच टाइगर रिजर्व में तलाश कर रही टीम को चकमा देकर बाघिन मंगलवार को भी गायब रही। वहीं कोटा से गया दो सदस्यीय दल भी लौट गया। सर्चिंग टीम उसे पकड़ना तो दूर एक झलक भी देख नहीं पाई। उसके पगमार्क भी कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसे में संभावना यह भी है कि बाघिन पेंच के जंगल को छोडकऱ कहीं और निकल गई है या फिर वह चकमा देकर किसी सुरक्षित जगह छुप गई है।

बाघिन की तलाश में वन अफसर सहित 50 से ज्यादा लोगों की टीम जुटी हुई थी। बाघिन लगातार अपने आसपास इंसानों को देखकर अपनी जगह बदल रही थी। इसे देखते हुए पेंच प्रबंधन ने पांचवें दिन मंगलवार को अभियान में बदलाव किया। इंसानी दखल कम कर बाघिन को पकडऩे की योजना बनाई गई है। पेंच में सर्चिंग कर रही 60 सदस्यीय टीम में से 25 लोगों को को ही तैनात किया गया है। हाथी और 40 से अधिक ट्रैप कैमरे पर ही पूरा जोर दिया जा रहा है।

28 नवंबर से हो रही तलाश
सिवनी स्थित पेंच टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बीच चल रहे अंतररा’यीय बाघ स्थानांतरण अभियान (इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन) के तहत 28 नवंबर से टीम बाघिन को पकडऩे के लिए जुटी हुई है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही है।

आखिर यही बाघिन क्यों…
पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने बताया कि हमें ऐसे फिमेल बाघ की तलाश थी जो दो से तीन साल की हो और उसके कोई बच्चे न हों। इसके अलावा उसने कभी किसी पर हमला न किया हो। उसका रिकॉर्ड अच्छा हो। पेंच प्रबंधन के पैरामीटर पर यह खास बाघिन फीट बैठ रही है। ऐसे में इसकी तलाश की जा रही है।

बाद में बुलाएंगे हेलीकाप्टर
पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बाघिन के खोज के लिए मंगलवार से नया तरीका अपनाया है। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दिन में ही सर्चिंग की जा रही है। पेंच टाइगर रिजर्व के 6 हाथी एवं कान्हा टाइगर रिजर्व के दो हाथी सर्चिंग दल में शामिल किए गए हैं। वहीं 25 लोगों की टीम ही जंगल में विचरण कर रही है। प्रबंधन का मानना है कि इससे बाघिन सामान्य स्थिति को महसूस करेगी और खुले में विचरण कर सकेगी। इसी दौरान उसे बेहोश किया जाएगा। पहले 28 नवंबर से दो दिसंबर के बीच हेलीकॉप्टर बुलाने की योजना थी, लेकिन अब योजना में बदलाव किया गया है।

तलाश जारी रहेगी
पेंच टाइगर रिजर्व की टीम बाघिन की तलाश कर रही है। बाघिन की तलाश के लिए कैमरे एवं हाथियों पर ही विशेष फोकस किया जा रहा है। मानव सख्या कम कर दी गई है। मंगलवार को बाघिन का कुछ पता नहीं चला। उसे न देखा गया और न ही पगमार्क मिले हैं। सर्चिंग लगातार की जा रही है।
सुगनाराम, मुख्य वन सरंक्षक वन्यजीव मंडल, कोटा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Dec 2025 05:09 pm

Published on:

03 Dec 2025 05:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / पांचवें दिन भी नहीं मिली सफलता, न दिखाई दी और न ही मिले पगमार्क

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रीको की जमीन से हटाया अतिक्रमण, चार थानों का जाप्ता मौजूद रहा

रीको की जमीन से हटाया अतिक्रमण, चार थानों का जाप्ता मौजूद रहा
बूंदी

टीवी ऑन करते ही डिजिटल पढ़ाई शुरू

टीवी ऑन करते ही डिजिटल पढ़ाई शुरू
बूंदी

डपटा माइनर ओवरफ्लो होकर छलका, दो दर्जन किसानों की 150 बीघा फसल में भरा नहरी पानी

डपटा माइनर ओवरफ्लो होकर छलका, दो दर्जन किसानों की 150 बीघा फसल में भरा नहरी पानी
बूंदी

चार दिन बाद भी हाथ नहीं आई बाघिन ,खोज की रणनीति बदली

चार दिन बाद भी हाथ नहीं आई बाघिन ,खोज की रणनीति बदली
बूंदी

85 हजार उपभोक्ताओं को मार्च माह से मिलेगा चंबल पेयजल योजना का पानी

85 हजार उपभोक्ताओं को मार्च माह से मिलेगा चंबल पेयजल योजना का पानी
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.