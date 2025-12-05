ट्रेलर ने तीन वाहनों को टक्कर मारी, चालक केबिन में फंसा

हिण्डोली. सडक़ किनारे गड्ढे में पड़ी धान से भरी ट्रॉली
हिण्डोली. थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 बसोली मोड़ पर गुरुवार को एक ट्रेलर ने आगे चल रहे तीन वाहनों के टक्कर मार दी, लेकिन चालक केबिन में फंस गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को केबिन से बाहर निकालकर बूंदी चिकित्सालय पहुंचाया। इस दौरान ट्रॉली में भरा धान बिखर गया।
जानकारी अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग बसोली मोड़ पर चल रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान एक तरफ का रास्ता बंद कर रखा था, जिससे हाइवे वन वे हो रहा था। एक ही सडक़ पर तीन तरफ से चालक वाहन निकाल रहे थे। इसी दौरान जयपुर से कोटा की ओर जा रहे एक एक ट्रेलर अनियंत्रित हो गया एवं उसने सबसे पहले मोटरसाइकिल के टक्कर मारी, फिर एक वाहन के टक्कर के बाद सामने चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसे ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली के टक्कर के बाद ट्रेलर चालक केबिन में फंस गया। दुर्घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो थाना प्रभारी सहदेव ङ्क्षसह मीणा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। केबिन में फंसे ट्रेलर चालक को बाहर निकाला। एवं बूंदी चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि खराब रास्ते के कारण दुर्घटना हुई है।
वन वे कर रखा था हाइवे
जानकारी अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 52 बसोली मोड़ ओवरब्रिज पर चल रहे कार्य के दौरान बूंदी से देवली की ओर जाने वाले रास्ते पर स्टॉप व पत्थर लगाकर हाइवे बंद कर रखा था, जिससे तीनों तरफ के वाहन एक ही रोड़ वह भी क्षतिग्रस्त सडक़ से गुजर रहे थे, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई थी। करीब 5 घंटे तक रास्ता बंद रहा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। चालकों ने बताया कि पहले भी यहां पर कहीं दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन एनएचएआई के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
