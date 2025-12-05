ट्रेलर ने तीन वाहनों को टक्कर मारी, चालक केबिन में फंसा



जानकारी अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग बसोली मोड़ पर चल रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान एक तरफ का रास्ता बंद कर रखा था, जिससे हाइवे वन वे हो रहा था। एक ही सडक़ पर तीन तरफ से चालक वाहन निकाल रहे थे। इसी दौरान जयपुर से कोटा की ओर जा रहे एक एक ट्रेलर अनियंत्रित हो गया एवं उसने सबसे पहले मोटरसाइकिल के टक्कर मारी, फिर एक वाहन के टक्कर के बाद सामने चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसे ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली के टक्कर के बाद ट्रेलर चालक केबिन में फंस गया। दुर्घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो थाना प्रभारी सहदेव ङ्क्षसह मीणा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। केबिन में फंसे ट्रेलर चालक को बाहर निकाला। एवं बूंदी चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि खराब रास्ते के कारण दुर्घटना हुई है।