5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

ट्रेलर ने तीन वाहनों को टक्कर मारी, चालक केबिन में फंसा

थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 बसोली मोड़ पर गुरुवार को एक ट्रेलर ने आगे चल रहे तीन वाहनों के टक्कर मार दी, लेकिन चालक केबिन में फंस गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को केबिन से बाहर निकालकर बूंदी चिकित्सालय पहुंचाया। इस दौरान ट्रॉली में भरा धान बिखर गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 05, 2025

ट्रेलर ने तीन वाहनों को टक्कर मारी, चालक केबिन में फंसा

हिण्डोली. सडक़ किनारे गड्ढे में पड़ी धान से भरी ट्रॉली

हिण्डोली. थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 बसोली मोड़ पर गुरुवार को एक ट्रेलर ने आगे चल रहे तीन वाहनों के टक्कर मार दी, लेकिन चालक केबिन में फंस गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को केबिन से बाहर निकालकर बूंदी चिकित्सालय पहुंचाया। इस दौरान ट्रॉली में भरा धान बिखर गया।


जानकारी अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग बसोली मोड़ पर चल रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान एक तरफ का रास्ता बंद कर रखा था, जिससे हाइवे वन वे हो रहा था। एक ही सडक़ पर तीन तरफ से चालक वाहन निकाल रहे थे। इसी दौरान जयपुर से कोटा की ओर जा रहे एक एक ट्रेलर अनियंत्रित हो गया एवं उसने सबसे पहले मोटरसाइकिल के टक्कर मारी, फिर एक वाहन के टक्कर के बाद सामने चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसे ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली के टक्कर के बाद ट्रेलर चालक केबिन में फंस गया। दुर्घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो थाना प्रभारी सहदेव ङ्क्षसह मीणा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। केबिन में फंसे ट्रेलर चालक को बाहर निकाला। एवं बूंदी चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि खराब रास्ते के कारण दुर्घटना हुई है।


वन वे कर रखा था हाइवे
जानकारी अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 52 बसोली मोड़ ओवरब्रिज पर चल रहे कार्य के दौरान बूंदी से देवली की ओर जाने वाले रास्ते पर स्टॉप व पत्थर लगाकर हाइवे बंद कर रखा था, जिससे तीनों तरफ के वाहन एक ही रोड़ वह भी क्षतिग्रस्त सडक़ से गुजर रहे थे, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई थी। करीब 5 घंटे तक रास्ता बंद रहा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। चालकों ने बताया कि पहले भी यहां पर कहीं दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन एनएचएआई के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 12:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / ट्रेलर ने तीन वाहनों को टक्कर मारी, चालक केबिन में फंसा

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिक्षा में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर – दिलावर

शिक्षा में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर - दिलावर
बूंदी

मंडी प्रशासन करवा रहा जिंसों की नीलामी की मुनादी

मंडी प्रशासन करवा रहा जिंसों की नीलामी की मुनादी
बूंदी

Good News: राजस्थान का ये गांव बनेगा टूरिस्ट विलेज, जानें क्या-क्या होंगे विकास कार्य

rajasthan map
बूंदी

मरीजों की जेब ढीली कर रहा जिला अस्पताल, सीरिंज-केनुला और 67 तरह की दवाएं खत्म

मरीजों की जेब ढीली कर रहा जिला अस्पताल, सीरिंज-केनुला और 67 तरह की दवाएं खत्म
बूंदी

अंतिम छोर पर नहीं पहुंच रहा नहरी पानी

अंतिम छोर पर नहीं पहुंच रहा नहरी पानी
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.