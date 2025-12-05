खाद संकट से भड़के किसान: छतरपुर में सटई रोड पर लगाया एंक घंटे जाम, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

जाम की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों से चर्चा कर हालात काबू में किए। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया और वाहनों की आवाजाही शुरू कराई। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही खाद उपलब्धता सामान्य नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। जिले में खाद की किल्लत लगातार बढ़ रही है और प्रशासनिक स्तर पर समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते किसानों में गहरी नाराज़गी व्याप्त है।