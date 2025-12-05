खाद संकट से भड़के किसान: छतरपुर में सटई रोड पर लगाया एंक घंटे जाम, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

प्रदर्शन करते किसानों को समझाते हुए
जिले में लगातार बढ़ रहे खाद संकट ने अन्नदाताओं को भारी परेशानी में डाल दिया है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि शुक्रवार सुबह खाद न मिलने से नाराज़ किसानों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र की कृषि उपज मंडी सटई रोड पर जाम लगा दिया। सड़क पर अचानक हुए विरोध से यातायात अवरुद्ध हो गया और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई।
किसानों का कहना है कि कई दिनों से खाद के लिए लाइनें लगा रहे हैं, फिर भी पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो रही। मार्कफेड और सहकारी समितियों में स्टॉक कम है और वितरण की प्रक्रिया अव्यवस्थित है। किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि खाद की समुचित व्यवस्था करने में पूरी तरह नाकाम रहा है, जबकि कृषि विभाग का रवैया उदासीन और गैरजिम्मेदार बना हुआ है।
ग्रामीणों ने बताया कि रोज़-रोज़ खाद के लिए हंगामा करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर स्थिति सुधारने की कोशिश नहीं करते। कई किसानों का कहना था कि खेत बोने का समय निकल रहा है, लेकिन खाद नहीं मिलने से फसल प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
जाम की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों से चर्चा कर हालात काबू में किए। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया और वाहनों की आवाजाही शुरू कराई। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही खाद उपलब्धता सामान्य नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। जिले में खाद की किल्लत लगातार बढ़ रही है और प्रशासनिक स्तर पर समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते किसानों में गहरी नाराज़गी व्याप्त है।
