14 टंकियां बनने और करोड़ों की पाइप लाइन बिछने के बावजूद शहर में जल संकट जस-का-तस

73.30 करोड़ रुपए की लागत से अमृत योजना फेज-1 के तहत 14 नई टंकियां बनाने के बाद नगर पालिका ने 21550 नए और 9600 पुराने उपभोक्ताओं को पानी पहुंचाने का दावा किया था। पानी की सप्लाई के लिए बूढ़ा बांध स्थित इंटकवेल और बिजावर नाका स्थित संपवेल पर 33 केवी बिजली कनेक्शन भी लिए गए। इन कार्यों पर करीब ढाई करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद उपभोक्ताओं को अपेक्षित समय तक और पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रति माह वसूला जाने वाला जल कर भी बढकऱ 80 से 160 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि 40-50 मिनट की जगह कई इलाकों में केवल 10-15 मिनट ही पानी आ रहा है।