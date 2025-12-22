कपल्स के प्राइवेट वीडियो का अड्डा बना टेलीग्राम, 200 – 300 रुपए में बिक रही निजता, यहां एक्टिव हैं दलाल

कपल्स के प्राइवेट वीडियो का अड्डा बना टेलीग्राम (Photo Source)
Private Videos Hub : जरूरतों के हिसाब आज की डिजिटल दुनिया जितनी फायदेमंद साबित होनी थी, उससे कहीं ज्यादा अब खतरनाक और नुकसान दायक साबित हो रही है। एआई आने के बाद से तो मानों आम लोगों की निजता ही भंग हो गई है। ऐसे में फायदा उठा रहे हैं तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वाले फ्रॉड। अबतक डीपफेक का डर लोगों के जहन से निकला नहीं था कि, अब ऐसे में कपल्स के इंटीमेट और प्राइवेट मोमेंट्स तक बेचे जा रहे हैं। इसका बानी अब मध्य प्रदेश तक बन चुका है। सूबे के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले खजुराहो में इससे जुड़े दलालों की सक्रियता खासा बढ़ गई है। इसके लिए टेलीग्राम पर लिंक के जरिए कपल्स के प्राइवेट वीडियो बेचे जा रहे हैं।
टेलीग्राम पर न्यूड वीडियो और फोटो के लिंक को भेजने का चलन बढ़ गया है। इसमें सिर्फ कपल नहीं, बल्कि छोटी-छोटी सी नाबालिग के साथ 40 साल तक की महिलाओं की न्यूड फोटो और वीडियो शामिल हैं। खजुराहो में पर्यटन होने से विदेशी सैलानियों की संख्या आती रहती है और ऐसे में देह व्यापार की भी शिकायतें खजुराहो से मिलती रहती हैं। अब ऐसे में वीडियो को चोरी छिपे बनाने के बाद टेलीग्राम पर महज 200 से 300 रुपए में बेचा जा रहा है।
हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ था। 19 मिनट्स 34 सेकंड नाम से इस वीडियो को ट्रेंड किया गया था। देखते ही देखते गूगल पर ये सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड बन गया था। ये वीडियो एक बांग्ला कपल से जुड़ा था। फिलहाल, वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया है। ये वीडियो सिर्फ ट्रेंड होने के कारण चर्चा में आया था, ऐसे कई वीडियो की भरमार इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, जिसमें कपल के प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर बेचा जा रहा है। कई बार उसकी जानकारी संबंधित कपल को भी नहीं होती।
टेलीग्राम में इन दिनों लिंक आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोकेशन के हिसाब से इसपर वहां के लिंक भेजे जा रहे हैं। हाल ही में खजुराहो से इस माह 3 लिंक टेलीग्राम पर भेजी गई, जिसमें वो वीडियो शामिल होते हैं, जो लोकल स्तर पर रिकॉर्ड किए गए होते हैं। इसमें लोकेशन और आयु सीमा के अनुसार पैसे लिंक पर भेजे जाते हैं।
टेलीग्राम में भेजने वाले की जानकारी पुख्ता नहीं होती न कोई पहचान होती है। लिंक के जरिए आपको ज्वाइन होने कहा जाता है और जब आप एक बार ज्वाइन हो जाते तो लिंक के साथ क्यूआर कोड पर पेमेंट करनी होती है। इसमें वो वीडियो भी शामिल होते हैं जो सोशल प्लेटफ़ॉर्म से रिमूव किए जा चुके हैं।
1-थर्ड पार्टी एप को परमिशन न दें : जब भी कोई यूजर किसी थर्ड पार्टी एप को इंस्टॉल करता है तो वो बिना पढ़े परमिशन अलाऊ कर देता है। यहीं से खतरा शुरू होता है। कोई एप गैलरी, कैमरा, माइक्रोफोन, फाइल स्टोरेज के बिना भी परमिशन मांग रहा है तो वो आपका डेटा सर्वर को भेज रहा है।
2-मोबाइल सुधरवाने दें तो स्टोरेज फाइल लॉक करें : मोबाइल को सुधरवाने के लिए दुकान या सर्विस सेंटर पर देते हैं तो फोन लॉक करके ही दें। एप को लॉक ही रखें। फोटो, वीडियो और डॉक्युमेंट पहले ही हटा दें। कई मामलों में देखा गया है कि, रिपेयर फोन के स्टोरेज में दखल करने लगे हैं।
3-डिलीट के बाद भी खतरा : वीडियो डिलीट करने से खतरा टलने वाला नहीं है। थर्ड पार्टी एप को परमिशन देने के बाद आपका डेटा दूसरे सर्वर को भेजा जाता है। ऐसे रिकॉर्ड के समय ही आपका वीडियो या फोटोज सेंड होने लगता है। ऐसे में परमिशन देते समय सावधानी रखें।
