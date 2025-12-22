22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

कपल्स के प्राइवेट वीडियो का अड्डा बना टेलीग्राम, 200 – 300 रुपए में बिक रही निजता, यहां एक्टिव हैं दलाल

Private Videos Hub : खजुराहो में पर्यटन होने से विदेशी सैलानियों की संख्या आती रहती है और ऐसे में देह व्यापार की भी शिकायतें खजुराहो से मिलती रहती हैं। अब ऐसे में वीडियो को चोरी छिपे बनाने के बाद टेलीग्राम पर महज 200 से 300 रुपए में बेचा जा रहा है।

3 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 22, 2025

Private Videos Hub

कपल्स के प्राइवेट वीडियो का अड्डा बना टेलीग्राम (Photo Source)

Private Videos Hub : जरूरतों के हिसाब आज की डिजिटल दुनिया जितनी फायदेमंद साबित होनी थी, उससे कहीं ज्यादा अब खतरनाक और नुकसान दायक साबित हो रही है। एआई आने के बाद से तो मानों आम लोगों की निजता ही भंग हो गई है। ऐसे में फायदा उठा रहे हैं तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वाले फ्रॉड। अबतक डीपफेक का डर लोगों के जहन से निकला नहीं था कि, अब ऐसे में कपल्स के इंटीमेट और प्राइवेट मोमेंट्स तक बेचे जा रहे हैं। इसका बानी अब मध्य प्रदेश तक बन चुका है। सूबे के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले खजुराहो में इससे जुड़े दलालों की सक्रियता खासा बढ़ गई है। इसके लिए टेलीग्राम पर लिंक के जरिए कपल्स के प्राइवेट वीडियो बेचे जा रहे हैं।

टेलीग्राम पर न्यूड वीडियो और फोटो के लिंक को भेजने का चलन बढ़ गया है। इसमें सिर्फ कपल नहीं, बल्कि छोटी-छोटी सी नाबालिग के साथ 40 साल तक की महिलाओं की न्यूड फोटो और वीडियो शामिल हैं। खजुराहो में पर्यटन होने से विदेशी सैलानियों की संख्या आती रहती है और ऐसे में देह व्यापार की भी शिकायतें खजुराहो से मिलती रहती हैं। अब ऐसे में वीडियो को चोरी छिपे बनाने के बाद टेलीग्राम पर महज 200 से 300 रुपए में बेचा जा रहा है।

वायरल वीडियो के बाद आपत्तिजनक लिंक की भरमार

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ था। 19 मिनट्स 34 सेकंड नाम से इस वीडियो को ट्रेंड किया गया था। देखते ही देखते गूगल पर ये सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड बन गया था। ये वीडियो एक बांग्ला कपल से जुड़ा था। फिलहाल, वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया है। ये वीडियो सिर्फ ट्रेंड होने के कारण चर्चा में आया था, ऐसे कई वीडियो की भरमार इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, जिसमें कपल के प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर बेचा जा रहा है। कई बार उसकी जानकारी संबंधित कपल को भी नहीं होती।

खजुराहो में सक्रियता का कारण

टेलीग्राम में इन दिनों लिंक आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोकेशन के हिसाब से इसपर वहां के लिंक भेजे जा रहे हैं। हाल ही में खजुराहो से इस माह 3 लिंक टेलीग्राम पर भेजी गई, जिसमें वो वीडियो शामिल होते हैं, जो लोकल स्तर पर रिकॉर्ड किए गए होते हैं। इसमें लोकेशन और आयु सीमा के अनुसार पैसे लिंक पर भेजे जाते हैं।

क्यूआर कोड से हो रहा पेमेंट

टेलीग्राम में भेजने वाले की जानकारी पुख्ता नहीं होती न कोई पहचान होती है। लिंक के जरिए आपको ज्वाइन होने कहा जाता है और जब आप एक बार ज्वाइन हो जाते तो लिंक के साथ क्यूआर कोड पर पेमेंट करनी होती है। इसमें वो वीडियो भी शामिल होते हैं जो सोशल प्लेटफ़ॉर्म से रिमूव किए जा चुके हैं।

रिकॉर्ड करते समय इन बातों का रखें ध्यान

1-थर्ड पार्टी एप को परमिशन न दें : जब भी कोई यूजर किसी थर्ड पार्टी एप को इंस्टॉल करता है तो वो बिना पढ़े परमिशन अलाऊ कर देता है। यहीं से खतरा शुरू होता है। कोई एप गैलरी, कैमरा, माइक्रोफोन, फाइल स्टोरेज के बिना भी परमिशन मांग रहा है तो वो आपका डेटा सर्वर को भेज रहा है।

2-मोबाइल सुधरवाने दें तो स्टोरेज फाइल लॉक करें : मोबाइल को सुधरवाने के लिए दुकान या सर्विस सेंटर पर देते हैं तो फोन लॉक करके ही दें। एप को लॉक ही रखें। फोटो, वीडियो और डॉक्युमेंट पहले ही हटा दें। कई मामलों में देखा गया है कि, रिपेयर फोन के स्टोरेज में दखल करने लगे हैं।

3-डिलीट के बाद भी खतरा : वीडियो डिलीट करने से खतरा टलने वाला नहीं है। थर्ड पार्टी एप को परमिशन देने के बाद आपका डेटा दूसरे सर्वर को भेजा जाता है। ऐसे रिकॉर्ड के समय ही आपका वीडियो या फोटोज सेंड होने लगता है। ऐसे में परमिशन देते समय सावधानी रखें।

ये भी पढ़ें

करणी सेना ने राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर खत्म किया आंदोलन, प्रमुख बोले- ‘सड़क नहीं अब सदन में बात होगी’
हरदा
Karni Sena Protest End

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 08:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / कपल्स के प्राइवेट वीडियो का अड्डा बना टेलीग्राम, 200 – 300 रुपए में बिक रही निजता, यहां एक्टिव हैं दलाल

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कबड्डी खेलते-खेलते खिलाड़ी करने लगे 'कुश्ती', जमकर चले लात-घूंसे

CHHATARPUR
छतरपुर

2025 में 145 से अधिक चोरी की मोटरसाइकिलें हुई बरामद, 8 अंतरराज्यीय गिरोहों के सरगना पकड़ाए

bike
छतरपुर

केन-बेतवा लिंक परियोजना : उत्तर प्रदेश ने 800 करोड़ से नहरों का काम शुरू किया, मध्य प्रदेश अब भी डीपीआर में उलझा

dhodhan dam spot
छतरपुर

रैक आने के बाद भी नहीं मिल रही राहत, वितरण में हो रहीं अनियमितताओं से किसानों में आक्रोश

लाइन में खड़े किसान
छतरपुर

आलू-टमाटर सब्जी खाने से 4 की मौत… होटल का लाइसेंस रद्द

Khajuraho Death Case Gautam hotel and resort license cancelled
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.