कपल्स के प्राइवेट वीडियो का अड्डा बना टेलीग्राम, 200 – 300 रुपए में बिक रही निजता, यहां एक्टिव हैं दलाल

Private Videos Hub : जरूरतों के हिसाब आज की डिजिटल दुनिया जितनी फायदेमंद साबित होनी थी, उससे कहीं ज्यादा अब खतरनाक और नुकसान दायक साबित हो रही है। एआई आने के बाद से तो मानों आम लोगों की निजता ही भंग हो गई है। ऐसे में फायदा उठा रहे हैं तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वाले फ्रॉड। अबतक डीपफेक का डर लोगों के जहन से निकला नहीं था कि, अब ऐसे में कपल्स के इंटीमेट और प्राइवेट मोमेंट्स तक बेचे जा रहे हैं। इसका बानी अब मध्य प्रदेश तक बन चुका है। सूबे के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले खजुराहो में इससे जुड़े दलालों की सक्रियता खासा बढ़ गई है। इसके लिए टेलीग्राम पर लिंक के जरिए कपल्स के प्राइवेट वीडियो बेचे जा रहे हैं।