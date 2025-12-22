टेलीग्राम बना कपल्स के प्राइवेट वीडियो का अड्डा, 200-300 रुपए में बेच रहे वीडियो, खजुराहो में दलाल सक्रिय

आवश्यकता के अनुसार डिजिटल दुनिया जितनी लाभदायक बननी थी, उससे कहीं ज्यादा अब खतरनाक हो गई है। एआई के बाद से लोगों की निजता भंग हो गई है और ऐसे में फायदा उठा रहे हैं तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वाले। अभी तक डीपफेक का डर लोगों के जेहन से नहीं निकला था अब ऐसे में कप्लस के इंटीमेट और प्राइवेट मोमेंट्स को बेचा जा रहा है। इसकी पहुंच जिले में भी हो गई है और खजुराहो में दलालों की सक्रियता बढ़ गई है। इसके लिए टेलीग्राम पर लिंक के माध्यम से कप्लस के प्राइवेट वीडियो को बेचा जा रहा है।