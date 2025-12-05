खजुराहो के पाषाण शिल्प और छतरपुर के फर्नीचर का जीआई टैग के लिए पंजीकरण, कला को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान व कानूनी संरक्षण

छतरपुर का फर्नीचर अपनी अनूठी कारीगरी, हाथों से तैयार डिजाइन, उच्च गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए प्रदेशभर में प्रसिद्ध है। जीआई टैग के आवेदन के साथ ही इस कला को राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड पहचान मिलने की संभावना बढ़ गई है। टैग मिलने पर यह फर्नीचर छतरपुर फर्नीचर नाम से देशभर में प्रमाणित उत्पाद के रूप में बेचा जा सकेगा। इससे स्थानीय कारीगरों, लकड़ी उद्योग से जुड़े व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। निर्यात की संभावनाएं भी सशक्त होंगी, जिससे जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा।