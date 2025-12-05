इंडिगो की उड़ानें औसतन 1 घंटे से ज्यादा लेट: खजुराहो एयरपोर्ट पर दूसरे दिन भी सेवाएं प्रभावित

इंडिगो एयरलाइंस की ऑपरेशनल समस्याओं का असर देशभर की हवाई सेवाओं पर जारी है और खजुराहो एयरपोर्ट भी इससे अछूता नहीं रहा। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन यहां उड़ानें निर्धारित समय से काफी देरी से संचालित हुईं। खजुराहो से वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट करीब 1 घंटा 19 मिनट लेट रही और तय समय से काफी बाद दोपहर 1:34 बजे रवाना हो सकी। वहीं वाराणसी से खजुराहो आने वाली रिटर्न फ्लाइट भी 1 घंटा 9 मिनट की देरी से पहुंची और अंतत: दोपहर 3:14 बजे एयरपोर्ट पर उतरी।