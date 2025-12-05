इंडिगो की उड़ानें औसतन 1 घंटे से ज्यादा लेट: खजुराहो एयरपोर्ट पर दूसरे दिन भी सेवाएं प्रभावित

इंडिगो एयरलाइंस
इंडिगो एयरलाइंस की ऑपरेशनल समस्याओं का असर देशभर की हवाई सेवाओं पर जारी है और खजुराहो एयरपोर्ट भी इससे अछूता नहीं रहा। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन यहां उड़ानें निर्धारित समय से काफी देरी से संचालित हुईं। खजुराहो से वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट करीब 1 घंटा 19 मिनट लेट रही और तय समय से काफी बाद दोपहर 1:34 बजे रवाना हो सकी। वहीं वाराणसी से खजुराहो आने वाली रिटर्न फ्लाइट भी 1 घंटा 9 मिनट की देरी से पहुंची और अंतत: दोपहर 3:14 बजे एयरपोर्ट पर उतरी।
दिल्ली–खजुराहो उड़ान का हाल भी अलग नहीं रहा। दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट, जो सामान्यतः सुबह 11:17 बजे पहुंचती है, गुरुवार को 12:36 बजे खजुराहो पहुंची—यानी 1 घंटा 17 मिनट की देरी।लगातार हो रही देरी से यात्रियों में नाराजगी देखी गई। कई यात्रियों ने बताया कि समय पर स्पष्ट सूचना नहीं मिलने से उनकी आगे की यात्रा योजनाएँ और बुकिंग प्रभावित हो जाती हैं।
एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि इंडिगो की देशभर में चल रही ऑपरेशनल दिक्कतों का सीधा असर छोटे एयरपोर्टों पर अधिक महसूस हो रहा है। यात्रियों ने उम्मीद जताई कि एयरलाइन जल्द स्थिति सामान्य करेगी, ताकि पर्यटन सीजन में खजुराहो आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिल सके।
