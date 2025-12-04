नहीं मान रहे नशेड़ी शिक्षक! फिर शराब पीकर स्कूल पहुंचा टीचर, हुई तगड़ी कार्रवाई

drunk teacher viral video from Bakswaha Primary School (Patrika.com)
Drunk Teacher Viral Video: छतरपुर के बकस्वाहा विकासखंड की नवीन प्राथमिक शाला पाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें शिक्षक भगुंता अहिरवार स्कूल में शराब के नशे में धुत दिखाई दे रहे हैं। यह घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है। (MP News)
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिक्षक रोज नशे की हालत में स्कूल आते है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और बुधवार को बीईओ व बीआरसी टीम ने मौके पर जांच कर शिक्षक को सस्पेंड कर दिया।
गांव के महेश यादव ने बताया कि शिक्षक बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, कॉलर पकड़कर बाहर फेंक देते हैं और स्कूल में शराब के क्वार्टर व गिलास भी पाए गए। बच्चों ने भी बताया कि वे डर के कारण स्कूल से घर चले जाते हैं और शिक्षक पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं।
संकुल प्राचार्य पवन राय ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर जांच की गई. जिसमें स्कूल परिसर में शराब के क्वार्टर मिले। उन्होंने पंचनामा बनाकर रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है। जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडे ने पुष्टि की कि शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आगे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी।
जांच में पता चला कि शिक्षक भगुंता अहिरवार पहले भी नशे व असभ्य व्यवहार की वजह से कार्रवाई झेल चुके हैं। मार्च में नीति आयोग की टीम के निरीक्षण के दौरान भी वे नशे में मिले थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया था। अक्टूबर में बहाली के बाद उन्हें प्राथमिक शाला पाली भेजा गया, लेकिन आदतों में बदलाव नहीं हुआ। (MP News)
