नहीं मान रहे नशेड़ी शिक्षक! फिर शराब पीकर स्कूल पहुंचा टीचर, हुई तगड़ी कार्रवाई

जांच में पता चला कि शिक्षक भगुंता अहिरवार पहले भी नशे व असभ्य व्यवहार की वजह से कार्रवाई झेल चुके हैं। मार्च में नीति आयोग की टीम के निरीक्षण के दौरान भी वे नशे में मिले थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया था। अक्टूबर में बहाली के बाद उन्हें प्राथमिक शाला पाली भेजा गया, लेकिन आदतों में बदलाव नहीं हुआ। (MP News)