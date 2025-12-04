4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

नहीं मान रहे नशेड़ी शिक्षक! फिर शराब पीकर स्कूल पहुंचा टीचर, हुई तगड़ी कार्रवाई

MP News: एमपी में शिक्षक फिर शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग हरकत में आया और आरोपी शिक्षक पर कठोर कार्रवाई की।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Akash Dewani

Dec 04, 2025

drunk teacher viral video Bakswaha suspended mp news

drunk teacher viral video from Bakswaha Primary School (Patrika.com)

Drunk Teacher Viral Video: छतरपुर के बकस्वाहा विकासखंड की नवीन प्राथमिक शाला पाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें शिक्षक भगुंता अहिरवार स्कूल में शराब के नशे में धुत दिखाई दे रहे हैं। यह घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है। (MP News)

रोज नशे में स्कूल आते है शिक्षक, वीडियो वायरल

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिक्षक रोज नशे की हालत में स्कूल आते है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और बुधवार को बीईओ व बीआरसी टीम ने मौके पर जांच कर शिक्षक को सस्पेंड कर दिया।

गांव के महेश यादव ने बताया कि शिक्षक बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, कॉलर पकड़कर बाहर फेंक देते हैं और स्कूल में शराब के क्वार्टर व गिलास भी पाए गए। बच्चों ने भी बताया कि वे डर के कारण स्कूल से घर चले जाते हैं और शिक्षक पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं।

शराब के क्वार्टर मिले, पंचनामा तैयार

संकुल प्राचार्य पवन राय ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर जांच की गई. जिसमें स्कूल परिसर में शराब के क्वार्टर मिले। उन्होंने पंचनामा बनाकर रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है। जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडे ने पुष्टि की कि शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आगे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी।

पहले भी नशे में मिले, हो चुका है निलंबन

जांच में पता चला कि शिक्षक भगुंता अहिरवार पहले भी नशे व असभ्य व्यवहार की वजह से कार्रवाई झेल चुके हैं। मार्च में नीति आयोग की टीम के निरीक्षण के दौरान भी वे नशे में मिले थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया था। अक्टूबर में बहाली के बाद उन्हें प्राथमिक शाला पाली भेजा गया, लेकिन आदतों में बदलाव नहीं हुआ। (MP News)

ये भी पढ़ें

बड़ी सौगात: 129 करोड़ में बनेगा बायपास रोड, जल्द शुरू होगा काम
अलीराजपुर
alirajpur bypass road construction 129 crore approved mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 11:49 am

Published on:

04 Dec 2025 11:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / नहीं मान रहे नशेड़ी शिक्षक! फिर शराब पीकर स्कूल पहुंचा टीचर, हुई तगड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

14 टंकियां बनने और करोड़ों की पाइप लाइन बिछने के बावजूद शहर में जल संकट जस-का-तस

pump house
छतरपुर

कंडे बेचकर आत्मनिर्भर बनीं 15 परिवारों की महिलाएं, दो महिलाओं की पहल से खड़ा हुआ छोटा उद्योग

cow dunk
छतरपुर

खाद वितरण के दौरान जमकर बवाल, नायब तहसीलदार ने ‘लाड़ली बहना’ को जड़ा थप्पड़- Video Viral

MP News Chhatarpur Deputy Tesildar slapped scam
छतरपुर

7 हजार से ज्यादा टीबी मरीज, 2500 नए केस, छतरपुर में टीबी रोकथाम अभियान पिछड़ा

tb
छतरपुर

देश में एआई साक्षरता का अभियान: युवा एआई फॉर ऑल से 1 करोड़ लोगों को मिलेगी मुफ्त ट्रेनिंग और प्रमाण पत्र

ai
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.