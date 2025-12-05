खाद के डोज से खेत की मिट्टी बीमार



छिंदवाड़ा-पांढुर्ना में 21 हजार नमूनों की जांच: जिला मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला ने वर्ष 2025-26 के लिए 49,500 नमूनों के विश्लेषण का लक्ष्य तय किया है।दिसंबर तक 21,349 नमूने लिए जा चुके हैं, जिनकी जांच जारी है। पिछले वर्ष 2024-25 में 14,284 नमूनों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक की स्पष्ट कमी सामने आई थी।

जागरूक किया जा रहा- जिला मृदा परीक्षण केंद्र के सहायक अनुसंधान अधिकारी एस.के. दास के अनुसार छिंदवाड़ा और पांढुर्ना क्षेत्र के 11 विकासखंडों में अलग-अलग लैब काम कर रही हैं। वर्तमान रिपोर्ट मिट्टी की स्थिति को चिंताजनक बताती है। किसानों को उनकी जमीन की कमी के हिसाब से सलाह दी जा रही है।