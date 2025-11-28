जीजा-साला मिलकर बालाघाट व छिंदवाड़ा में करते थे बाइक चोरी, पुलिस ने जब्त किए 20 वाहन

छिंदवाड़ा. कुंडीपुरा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकडऩे में सफलता पाई है, यह गिरोह बालाघाट तथा छिंदवाड़ा में बाइक चोरी करते थे तथा वाहनों को बेचने के बजाए उन्हें गिरवी रखते थे। आरोपी जीजा साला मिलकर इस वाहन चोर गिरोह का संचालित करते थे, पुलिस ने कुल चार आरोपियों को पकड़ा है तथा उनसे 20 बाइक बरामद की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे ने पुलिस कंट्रोल में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर बताया कि शहर में वाहन चोरी की शिकायतों के बाद 26 नवंबर 2025 को पुलिस को सूचना पर संतोष (24) पिता नानकराम खरपूसे निवासी गोंदी बिछुआ जो हाल पातालेश्वर कुंडीपुरा, प्रमोद (22) पिता संतोष पुरी निवासी हुड्डीटोला दलदला रूपझर बालाघाट, गगन (23) पिता तिलकराम निवारे निवासी रूपझर बालाघाट, सुधांशु (22) पिता राकेश भूषण निवासी नगपुरा लालबर्रा बालाघाट को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।