जीजा-साला मिलकर बालाघाट व छिंदवाड़ा में करते थे बाइक चोरी, पुलिस ने जब्त किए 20 वाहन

kundipura police
छिंदवाड़ा. कुंडीपुरा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकडऩे में सफलता पाई है, यह गिरोह बालाघाट तथा छिंदवाड़ा में बाइक चोरी करते थे तथा वाहनों को बेचने के बजाए उन्हें गिरवी रखते थे। आरोपी जीजा साला मिलकर इस वाहन चोर गिरोह का संचालित करते थे, पुलिस ने कुल चार आरोपियों को पकड़ा है तथा उनसे 20 बाइक बरामद की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे ने पुलिस कंट्रोल में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर बताया कि शहर में वाहन चोरी की शिकायतों के बाद 26 नवंबर 2025 को पुलिस को सूचना पर संतोष (24) पिता नानकराम खरपूसे निवासी गोंदी बिछुआ जो हाल पातालेश्वर कुंडीपुरा, प्रमोद (22) पिता संतोष पुरी निवासी हुड्डीटोला दलदला रूपझर बालाघाट, गगन (23) पिता तिलकराम निवारे निवासी रूपझर बालाघाट, सुधांशु (22) पिता राकेश भूषण निवासी नगपुरा लालबर्रा बालाघाट को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि आठ नवंबर 2025 की शाम को उन्होंने शनिचरा बाजार स्थित कपड़े की दुकान के सामने से एक बाइक चोरी की थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूला कि चांद, बिछुआ, चौरई, मोहखेड़ तथा बालाघाट में लालबर्रा, हट्टा, कोतवाली से कुल 20 वाहन चोरी किए थे। जिसमें से 13 छिंदवाड़ा तथा सात बालाघाट क्षेत्र के है। पकड़े गए आरोपी संतोष खरपूसे तथा प्रमोद पुरी रिश्ते में जीजा साला है।
पकड़े गए आरोपी संतोष खरपूसे तथा प्रमोद पुरी पर पूर्व में भी वाहन चोरी के प्रकरण बिछुआ, चौरई, चांद तथा बालाघाट थाने में दर्ज है। चोरी के बाद आरोपी कुछ वाहनों के चेसिस व इंजन नंबर को घिस देते थे जिसके कारण उनके मालिकों की जानकारी पुलिस को नहीं मिल पा रही है। पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी गगन नेवारे सोशल मीडिया पर चोरी के वाहनों के साथ वीडियो बनाकर अपलोड करता था, पुलिस ने उसके मोबाइल से चोरी के वाहनों की फोटो तथा वीडियो जब्त किए है।
कुंडीपुरा पुलिस ने इस वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है तथा पकड़े गए आरोपियों से वाहन सुक्लूढाना में खंडहर नुमा कमरे से बरामद किए है। वाहन चोरी करने के बाद आरोपी सभी वाहनों को वहीं छिपाकर रखते थे। गिरोह के लोग छिंदवाड़ा से चोरी वाहन बालाघाट तथा बालाघाट से चुराए वाहन छिंदवाड़ा में गिरवी रखते थे। इस गिरोह को पकडऩे में कुंडीपुरा थाना प्रभारी एसआई महेंद्र भगत, एसआई अरविंद बघेल, एएसआई मनोज रघुवंशी, मानसिंह बघेल, प्रधान आरक्षक विनोद राजपूत, सुभाष बिसेन, आरक्षक जीवन रघुवंशी, दीपेश श्रीवास्तव, युवराज बिसेन सहित साइबर सेल प्रधान आरक्षक नितिन सिंह, आरक्षक आदित्य रघुवंशी तथा अन्य की मुख्य भूमिका रही है।
बड़ी खबरेंView All
छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग