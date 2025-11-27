Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

मंदिर के पास के मकान पर छापा, दो लड़कियों के साथ दो लड़के संदिग्ध हालत में पकड़ाए

MP News: अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मारी रेड, मकान मालिक से पूछताछ...।

less than 1 minute read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Shailendra Sharma

Nov 27, 2025

chhindwara

police raid house near temple 2 boy and 2 girl detained in suspicious condition

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस ने एक मकान पर छापा मारते हुए दो युवतियों के साथ दो युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा है। पुलिस को मकान से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। पुलिस ने युवक-युवतियों के साथ ही मकान मालिक को भी हिरासत में लिया है और सभी को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि मकान में अनैतिक गतिविधियां होने की शिकायतें पुलिस को मिली थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

मंदिर के पास के मकान पर छापा

छिंदवाड़ा के चंदनगांव क्षेत्र में कृष्ण मंदिर के पास स्थित तीन मंजिला मकान में अनैतिक गतिविधियां होने का मामला सामने आया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गुरुवार दोपहर जब पुलिस ने इस तीन मंजिला मकान पर छापा मारा तो वहां हड़कंप मच गया। मकान के अलग-अलग कमरों से दो युवक दो युवतियों के साथ संदिग्ध हालत में मिले, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने मकान के मालिक को भी हिरासत में लिया है।

मकान में आपत्तिजनक सामग्री भी मिली

पुलिस को मकान की तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है, जिससे अंदेशा है कि मकान में अनैतिक गतिविधियां चल रही थीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान में कई महीनों से अनैतिक गतिविधियां चल रही थीं और रोजाना युवक-युवतियां मकान में आते-जाते थे। जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस और सीएम हेल्पलाइन पर की थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने मकान पर छापा मारा। पुलिस पकड़े गए युवक-युवतियों और मकान मालिक से पूछताछ कर रही है।

Published on:

27 Nov 2025 04:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / मंदिर के पास के मकान पर छापा, दो लड़कियों के साथ दो लड़के संदिग्ध हालत में पकड़ाए

