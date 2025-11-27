मंदिर के पास के मकान पर छापा, दो लड़कियों के साथ दो लड़के संदिग्ध हालत में पकड़ाए

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस ने एक मकान पर छापा मारते हुए दो युवतियों के साथ दो युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा है। पुलिस को मकान से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। पुलिस ने युवक-युवतियों के साथ ही मकान मालिक को भी हिरासत में लिया है और सभी को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि मकान में अनैतिक गतिविधियां होने की शिकायतें पुलिस को मिली थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।