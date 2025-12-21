21 दिसंबर 2025,

रविवार

छिंदवाड़ा

झिरीघाटी में सीमेंट से भरा ट्रक पलटा, तीन हमालों की मौत, छह घायल

बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुई घटना, छिंदवाड़ा से तानसी की ओर जा रहा था ट्रक

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Dec 21, 2025

छिंदवाड़ा. दमुआ थाना अंतर्गत सारणी मार्ग पर झिरीघाटी में सोमवार की दोपहर दर्दनाक सडक़ हादसा सामने आया है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में सीमेंट की बोरियों के नीचे दबने से तीन हमालों की मौत हो गई तथा बाइक सवार समेत छह लोग घायल हुए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा रैक पाइंट से सीमेंट की बोरियां लेकर ट्रक रामपुर तानसी जा रहा था। झिरी घाटी में अचानक बाइक सवार ट्रक के सामने आ गए जिन्हें बचाने के फेर में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, ट्रक के पलटते ही सीमेंट की बोरियां ट्रक में बैठे मजदूरों के ऊपर आ गई जिससे ट्रक में सवार दमुआ वार्ड नंबर 15 निवासी संतोष कहार तथा रवि हुड़मारे निवासी वार्ड 14 दमुआ की मौके पर मौत हो गई।

घायल अतीक अंसारी, रितेश सीलू, जुगन दर्शमा, अशोक कहार, इंद्रलाल पंडाले, सुरेश उईके और ननका अली शामिल हैं। वहीं दिनेश कहार की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिसकी जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय ट्रक में चालक व छह हमाल सवार थे, चालक सहित तीन हमाल केबिन पर और तीन हमाल ट्रक में पीछे बैठे हुए थे। मरने वाले तीनों हमाल पीछे की तरफ बैठे थे जो हादसे के समय सीमेंट की बोरियों के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य कर घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घायल चालक से पूछताछ की है जिसके बाद प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

छिंदवाड़ा

