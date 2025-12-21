झिरीघाटी में सीमेंट से भरा ट्रक पलटा, तीन हमालों की मौत, छह घायल

घायल अतीक अंसारी, रितेश सीलू, जुगन दर्शमा, अशोक कहार, इंद्रलाल पंडाले, सुरेश उईके और ननका अली शामिल हैं। वहीं दिनेश कहार की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिसकी जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय ट्रक में चालक व छह हमाल सवार थे, चालक सहित तीन हमाल केबिन पर और तीन हमाल ट्रक में पीछे बैठे हुए थे। मरने वाले तीनों हमाल पीछे की तरफ बैठे थे जो हादसे के समय सीमेंट की बोरियों के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य कर घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घायल चालक से पूछताछ की है जिसके बाद प्रकरण दर्ज किया जाएगा।