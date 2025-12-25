एक साल पहले हुआ था रखरखाव, अब फि र बनेगी 4.3 करोड से सडक़

चंदेरा तिगेला से खरो तक 24 किमी सडक़ निर्माण की मिली मंजूरी
टीकमगढ एक साल पहले चंदेरा तिगेला की सडक़ का रखरखाव २० लाख रुपए की लागत से किया गया था। अब इसी सडक़ को दोवारा बनाया जाएगा। इसकी लंबाई २४ किमी और चौडाई ७ मीटर रखी गई है। चंदेरा तिगेला से खरो तक की सडक़ का निर्माण ४.३ करोड में किया जाएगा। जिसकी तैयारियां पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा की जा रही है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में एक बार फि र चंदेरा तिगेला से खरो तक सडक़ निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है। हर कोई श्रेय लेने की होड में लगा हुआ है। चंदेरा तिगेला से चंदेरा स्वायनी होते हुए खरों तक 24 किमी लंबी और 7 मीटर चौड़ी सडक़ निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस सडक़ निर्माण के लिए 4 करोड़ 3 लाख 89 हजार रुपए जारी किए गए है। यह स्वीकृति क्षेत्रीय विधायक हरिशंकर खटीक के प्रयासों से मिली है। सडक़ निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों और यात्रियों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि चंदेरा तिगेला से चंदेरा तक लगभग 15 किमीसडक़ का एक वर्ष पहले लोक निर्माण विभाग ने लाखों रुपए की लागत से रखरखाव कराया था। इससे पहले यह सडक़ प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत बनी थी, लेकिन गारंटी अवधि में ही जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो गई थी। रखरखाव के कुछ महीनों बाद ही सडक़ फि र से जर्जर हालत में पहुंच गई।
अब इस मार्ग को चौड़ीकरण के नाम पर 24 किमी तक विस्तारित किया जा रहा है। जिससे पहले की तुलना में बेहतर और सुगम यातायात सुविधा मिलेगी। अभी तक सिंगल सडक़ होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती थी, जबकि नए निर्माण के बाद यह सडक़ डबल लेन जैसी होगी।
सडक़ निर्माण के साथ साथ सपरा नदी पर बने पुराने, संकरे और बिना रेलिंग वाले पुल को भी नया और बड़ा बनाया जाएगा। इससे यहां होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी और सुरक्षा बढ़ेगी। इसका श्रेय लेने के लिए सोशल मीडिया पर होड़ मची है। सडक़ की स्वीकृति के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न नेता इस कार्य का श्रेय लेने की होड़ में नजर आ रहे है।
जतारा से चंदेरा तक सडक़ का रखरखाव एक साल पहले कराया गया था, लेकिन अब यह मार्ग चंदेरा तिगेला से चंदेरा स्वायनी होते हुए खरो तक बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत यह सडक़ कब बनी थी, इसकी जानकारी रिकॉर्ड से निकालनी होगी।
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
