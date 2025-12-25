एक साल पहले हुआ था रखरखाव, अब फि र बनेगी 4.3 करोड से सडक़

स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में एक बार फि र चंदेरा तिगेला से खरो तक सडक़ निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है। हर कोई श्रेय लेने की होड में लगा हुआ है। चंदेरा तिगेला से चंदेरा स्वायनी होते हुए खरों तक 24 किमी लंबी और 7 मीटर चौड़ी सडक़ निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस सडक़ निर्माण के लिए 4 करोड़ 3 लाख 89 हजार रुपए जारी किए गए है। यह स्वीकृति क्षेत्रीय विधायक हरिशंकर खटीक के प्रयासों से मिली है। सडक़ निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों और यात्रियों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।