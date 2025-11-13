एसआइआर में गलत जानकारी पर एक साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान 

जिले में 6 लाख 12 हजार 429 मतदाता दर्ज है। बीएलओ द्वारा घरों पर जाकर सभी मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाया जा रहा है। मतदाता की वर्तमान जानकारी के साथ 2003 की मतदाता सूची से दर्ज स्वयं का नाम या माता, पिता, दादा या दादी के संबंधित जानकारी फॉर्म में ली जा रही है। अगर किसी का पुरानी मतदाता सूची में नाम नहीं है या संबंध नहीं मिल रहा है तो अंतिम प्रक्रिया के तहत नोटिस देकर दस्तावेज पेश करने का अवसर मिलेगा। हर मतदाता को तीन बार मौका यह मिलेगा ताकि कोई पात्र मतदाता एसआइआर से वंचित न रहे। देश में एसआइआर का कार्य 1951 और 2004 में तक 8 बार हो चुका है।