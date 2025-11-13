Patrika LogoSwitch to English

बुरहानपुर

एसआइआर में गलत जानकारी पर एक साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान 

बीएलओ, सहायक को जारी किए नोटिस SIR news. चुनाव आयोग द्वारा 21 साल बाद मतदाताओं का सत्यापन करने के लिए विशेष गहन परीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया की जा रही है। 4 नवंबर से फार्म वितरण शुरू होने के बाद भी 12 दिनों में 3 लाख मतदाताओं के घरों तक बीएलओ ने फार्म वितरित किए हैं। 3 [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Nov 13, 2025

बीएलओ, सहायक को जारी किए नोटिस

SIR news. चुनाव आयोग द्वारा 21 साल बाद मतदाताओं का सत्यापन करने के लिए विशेष गहन परीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया की जा रही है। 4 नवंबर से फार्म वितरण शुरू होने के बाद भी 12 दिनों में 3 लाख मतदाताओं के घरों तक बीएलओ ने फार्म वितरित किए हैं। 3 लाख से अधिक मतदाताओं तक भी फार्म ही नहीं पहुंचे। जिनके पास फार्म पहुंच गए हैं उन्हें हिदायत दी जा रही है कि फार्म में सही जानकारी भरे अगर आयोग को गलत जानकारी दी गई तो एक साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान भी है।

जिले में 6 लाख 12 हजार 429 मतदाता दर्ज है। बीएलओ द्वारा घरों पर जाकर सभी मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाया जा रहा है। मतदाता की वर्तमान जानकारी के साथ 2003 की मतदाता सूची से दर्ज स्वयं का नाम या माता, पिता, दादा या दादी के संबंधित जानकारी फॉर्म में ली जा रही है। अगर किसी का पुरानी मतदाता सूची में नाम नहीं है या संबंध नहीं मिल रहा है तो अंतिम प्रक्रिया के तहत नोटिस देकर दस्तावेज पेश करने का अवसर मिलेगा। हर मतदाता को तीन बार मौका यह मिलेगा ताकि कोई पात्र मतदाता एसआइआर से वंचित न रहे। देश में एसआइआर का कार्य 1951 और 2004 में तक 8 बार हो चुका है।

बीएलओ को थमाए नोटिस, पूछा कारण

एसआइआर कार्य को गंभीरता से नहीं लेेने एवं मतदाताओं को फार्म नहीं पहुंचाने की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई है। एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ ने 5 से अधिक बीएलओ, सहायक बीएलओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा है। कई बीएलओ कार्य से बचने के लिए बीमारी से लेकर कही तरह के बहाने कर रहे हैं। कोई कह रहा है बीमार हूं तो किसी ने सर्वर की समस्या बताई है। ऐसे में अफसर सत्यापन कर रहे हैं। एसआइआर कार्य में लापरवाही होने पर बीएलओ के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

ऐप से मैपिंग जरूरी, हर दिन नई समस्या

जिन मतदाताओं को फार्म वितरण किए जा रहे हैं, उनकी मैपिंग का कार्य भी चल रहा है। बीएलओ को दिए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदाता की सूची एवं सत्यापन ऑनलाइन हो रहा है। जबकि हर दिन नई समस्या सामने आ रही है। कई बार मतदाता के संबंध में तो कुछ कार्य को लेकर आ रही समस्याओं का सुपरवाइजर, सेक्टर अधिकारी से लेकर एसडीएम और सहायक निर्वाचन अधिकारी तक इसका समाधान कर रहे हैं। व्हाट्सऐप गु्रप बनाया गया है, जिसमें समस्या लिखते ही इसका समाधान अफसर कर रहे है।

सर्वे की हो रही मॉनिटरिंग

कार्य की गुणवत्ता और गति बनाए रखने के लिए अधिकारियों द्वारा एसआईआर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। खकनार खुर्द में तहसीलदार जितेंद्र अलावा, ग्राम बोदरली में नायब तहसीलदार राजेन्द्र चौहान, मालवीर में नायब तहसीलदार गोविंद सिंह रावत एवं डोइफोडिय़ा में नायब तहसीलदार रवींद्र सिंह मंडलोई, दापोरा में नायब तहसीलदार दयाराम अवास्या, रामाखेड़ा खुर्द एवं रामाखेड़ा कलां में नायब तहसीलदार कविता सोलंकी ने एसआईआर सर्वे का निरीक्षण किया।

