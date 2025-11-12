सस्ते हो सकते है कॉटन के कपड़े! इंटरनेशनल मार्केट में गिरे कपास के दाम, MP में दिखा असर

अभी डिमांड कम होने से भाव में भी गिरावट आई है। व्यापारियों का कहना है कि भारत के मुकाबले अमेरिका और ब्राजील में कॉटन 5 फीसदी सस्ता है। इसलिए कॉटन का सप्लाय वहीं से हो रहा है। यहां हर दिन दस गाड़ी यार्न 2.5 लाख किलो तक यार्न की आवक होती है। व्यापारियों ने कहा कि इस बार यार्न में खासी गिरावट हुई। इसका असर कपड़ा उत्पादन पर भी पड़ा है। क्योंकि डिमांड भी अभी कम है।