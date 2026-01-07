लाड़ली बहना योजना से कटे 7000 से ज्यादा नाम, अब नहीं मिलेंगे रुपए

Ladli Behna Yojana (Photo Source- Ladli Behna Yojana portal)
Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को हर माह 1500 रुपए मिल रहे हैं लेकिन जिले की 7 हजार से अधिक ऐसी महिलाएं भी है जो इस योजना से वंचित हो गई। हर नए साल में हजारों महिलाओं के नाम योजना से कट रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई। ऐसी कई महिलाएं है उनकी समग्र आइडी डिलीट हो गई है या गलती से लाभ त्याग दिया। नया साल जिले की 3372 महिलाओं पर भारी रहा।
60 की उम्र होने से जनवरी में मिलने वाली राशि नहीं मिलेगी। विभागस्तर पर माह सत्यापन के बाद ही राशि का वितरण हो रहा है। 196 महिलाएं ऐसी भी हैं, जिन्होंने स्वयं ही लाभ परित्याग कर दिया। 390 लाड़ली बहनों की मौत हो गई। समग्र डिलीट वाली 452 और आधार लिंक, डीबीटी नहीं होने पर 121 महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अधिकांश महिलाएं नगर निगम, पंचायतों के चक्कर लगा रही है। एक लाख 26 हजार 301 पात्र महिलाएं है, हर माह 18 करोड 48 लाख 59800 की राशि मिल रही है।
एक जून 2023 से योजना की शुरुआत होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की एक लाख 33 हजार 621 महिलाओं ने आवेदन किया था। जांच में 47 अपात्र हो गई थी। पहले एक हजार रुपए फिर 1250 रुपए की राशि दी जा रही थी। तीन साल में यह राशि 1500 रुपए तक पहुंच गई है। वर्तमान में एक लाख 26 हजार 301 महिलाओं को लाभ मिल रहा है। सबसे अधिक महिलाएं आयु सीमा के कारण बाहर हुई है। तीन साल में करीब 6 हजार महिलाएं वंचित हो गई।
नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद से लेकर पंचायतों में 390 ऐसी महिलाएं है जिन्होंने स्वयं ही लाभत्याग दिया है, लेकिन अधिकांश का कहना है की गलती से हुआ है। कुछ नि इनकम टैक्स के दायरे, पांच एकड़ से अधिक भूमि और परिवार के सदस्य शासकीय नौकरी में होने से बाहर हो गए। निकाय और पंचायत स्तर पर 450 महिलाओं की समग्र ही डिलीट होने से अपात्र हो गए। सर्वे या व ईकेवायसी के दौरान कई महिलाओं को बाहर कर दिया गया।
नेपानगर की 36 से अधिक महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ पिछले 8 माह से नहीं मिल रहा। महिलाएं निकाय और बैंकों के हर माह चक्कर लगा रही है। यह महिलाएं गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की होने के बाद भी बिना किसी कारण राशि नहीं मिल रही है। 29 की समग्र डिलीट हो गई तो 5 का लाभ त्याग बताया जा रहा है।
पार्षद सपना पटेल, राजेश पटेल लारा ने बताया कि नेपानगर में 4698 आवेदन हुए थे, 4241 महिलाएं पात्र थीं। पहले लाभ मिल रहा था, लेकिन 8 माह से अचानक राशि आना बंद हो गई। महिलाएं काफी परेशान हो रही हैं। जनसुनवाई में जिला पंचायत सीइओ सृजन वर्मा से शिकायत की। सीइओ ने संबंधित विभागों के अफसरों से चर्चा कर निराकरण करने का आश्वासन दिया।
बड़ी खबरेंView All
बुरहानपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग