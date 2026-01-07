7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बुरहानपुर

लाड़ली बहना योजना से कटे 7000 से ज्यादा नाम, अब नहीं मिलेंगे रुपए

Ladli Behna Yojana: हर नए साल में हजारों महिलाओं के नाम योजना से कट रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई।

2 min read
Google source verification

बुरहानपुर

image

Astha Awasthi

Jan 07, 2026

Ladli Behna Yojana

Ladli Behna Yojana (Photo Source- Ladli Behna Yojana portal)

Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को हर माह 1500 रुपए मिल रहे हैं लेकिन जिले की 7 हजार से अधिक ऐसी महिलाएं भी है जो इस योजना से वंचित हो गई। हर नए साल में हजारों महिलाओं के नाम योजना से कट रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई। ऐसी कई महिलाएं है उनकी समग्र आइडी डिलीट हो गई है या गलती से लाभ त्याग दिया। नया साल जिले की 3372 महिलाओं पर भारी रहा।

60 की उम्र होने से जनवरी में मिलने वाली राशि नहीं मिलेगी। विभागस्तर पर माह सत्यापन के बाद ही राशि का वितरण हो रहा है। 196 महिलाएं ऐसी भी हैं, जिन्होंने स्वयं ही लाभ परित्याग कर दिया। 390 लाड़ली बहनों की मौत हो गई। समग्र डिलीट वाली 452 और आधार लिंक, डीबीटी नहीं होने पर 121 महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अधिकांश महिलाएं नगर निगम, पंचायतों के चक्कर लगा रही है। एक लाख 26 हजार 301 पात्र महिलाएं है, हर माह 18 करोड 48 लाख 59800 की राशि मिल रही है।

आयु सीमा से बाहर महिलाएं

एक जून 2023 से योजना की शुरुआत होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की एक लाख 33 हजार 621 महिलाओं ने आवेदन किया था। जांच में 47 अपात्र हो गई थी। पहले एक हजार रुपए फिर 1250 रुपए की राशि दी जा रही थी। तीन साल में यह राशि 1500 रुपए तक पहुंच गई है। वर्तमान में एक लाख 26 हजार 301 महिलाओं को लाभ मिल रहा है। सबसे अधिक महिलाएं आयु सीमा के कारण बाहर हुई है। तीन साल में करीब 6 हजार महिलाएं वंचित हो गई।

समग्र से नाम हटा, गलती से बाहर

नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद से लेकर पंचायतों में 390 ऐसी महिलाएं है जिन्होंने स्वयं ही लाभत्याग दिया है, लेकिन अधिकांश का कहना है की गलती से हुआ है। कुछ नि इनकम टैक्स के दायरे, पांच एकड़ से अधिक भूमि और परिवार के सदस्य शासकीय नौकरी में होने से बाहर हो गए। निकाय और पंचायत स्तर पर 450 महिलाओं की समग्र ही डिलीट होने से अपात्र हो गए। सर्वे या व ईकेवायसी के दौरान कई महिलाओं को बाहर कर दिया गया।

नेपानगर की 36 महिलाओं को नहीं मिल रही राशि

नेपानगर की 36 से अधिक महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ पिछले 8 माह से नहीं मिल रहा। महिलाएं निकाय और बैंकों के हर माह चक्कर लगा रही है। यह महिलाएं गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की होने के बाद भी बिना किसी कारण राशि नहीं मिल रही है। 29 की समग्र डिलीट हो गई तो 5 का लाभ त्याग बताया जा रहा है।

पार्षद सपना पटेल, राजेश पटेल लारा ने बताया कि नेपानगर में 4698 आवेदन हुए थे, 4241 महिलाएं पात्र थीं। पहले लाभ मिल रहा था, लेकिन 8 माह से अचानक राशि आना बंद हो गई। महिलाएं काफी परेशान हो रही हैं। जनसुनवाई में जिला पंचायत सीइओ सृजन वर्मा से शिकायत की। सीइओ ने संबंधित विभागों के अफसरों से चर्चा कर निराकरण करने का आश्वासन दिया।

ये भी पढ़ें

ईरानी गैंग की बांदा में बड़ी ठगी, ’10 तोला’ सोना लेकर फटाफट हुए फरार
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 03:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / लाड़ली बहना योजना से कटे 7000 से ज्यादा नाम, अब नहीं मिलेंगे रुपए

बड़ी खबरें

View All

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नए साल की पार्टी में ‘धर्मांतरण’, ‘स्वर्ग’ मिलने का दिया लालच, मचा बवाल

Religious Conversion in New Year Party burhanpur mp news
बुरहानपुर

बुरहानपुर के अस्पताल में गोली चलने से युवक की मौत, डॉक्टर भी घायल, भारी पुलिसबल तैनात

Burhanpur News
बुरहानपुर

सरकारी डॉक्टरों ने किया कमाल, महिला के पेट से निकाली 8 किलो वजनी गठान

बुरहानपुर

टीचर्स की रुकेगी वेतनवृद्धि ! अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के निर्देश जारी

BOARD EXAM
बुरहानपुर

कचरा मुक्त होगा बुरहानपुर का ट्रेंचिंग ग्राउंड,8 करोड़ खर्च, जहरीली गैस,प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति

बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.