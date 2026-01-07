लाड़ली बहना योजना से कटे 7000 से ज्यादा नाम, अब नहीं मिलेंगे रुपए

एक जून 2023 से योजना की शुरुआत होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की एक लाख 33 हजार 621 महिलाओं ने आवेदन किया था। जांच में 47 अपात्र हो गई थी। पहले एक हजार रुपए फिर 1250 रुपए की राशि दी जा रही थी। तीन साल में यह राशि 1500 रुपए तक पहुंच गई है। वर्तमान में एक लाख 26 हजार 301 महिलाओं को लाभ मिल रहा है। सबसे अधिक महिलाएं आयु सीमा के कारण बाहर हुई है। तीन साल में करीब 6 हजार महिलाएं वंचित हो गई।