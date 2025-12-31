31 दिसंबर 2025,

बुधवार

बुरहानपुर

बुरहानपुर के अस्पताल में गोली चलने से युवक की मौत, डॉक्टर भी घायल, भारी पुलिसबल तैनात

Burhanpur News : हकीमी अस्पताल में गोली चलने से एक युवक की मौत और डॉक्टर के घायल होने की खबर है। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिसबल तैनात है। बताया जा रहा है कि, जैनाबाद निवासी नागेश चौहान गोली मारी है।

Google source verification

बुरहानपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 31, 2025

Burhanpur News

अस्पताल में गोली चलने युवक की मौत (Photo Source- patrika)

Burhanpur News :मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में स्थित हकीमी अस्पताल में गोली चलने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि, इस गोलीकांड में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि अस्पताल के एक डॉक्टर के घायल होने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया है। जबकि, जैनाबाद इलाके के ग्रामीण भी बड़ी तादाद में अस्पताल परिसर के बाहर जमा हो गए हैं।

बताया जा रहा है कि, जैनाबाद के रहने वाले नागेश चौहान की गोली मारकर हत्या की गई है। कुछ दिन पहले इसी अस्पताल में नागेश की पत्नी की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने हकीमी अस्पताल का लाइसेंस और पंजीयन निरस्त कर दिया था।

अस्पताल में भारी पुलिसबल तैनात

जानकारी के अनुसार, अस्पताल में डॉक्टर और युवक के बीच में विवाद हुआ था। फिलहाल, खबर लिखे जाने तक स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन युवक की हत्या की सूचना मिलने पर आक्रोशित परिजन ने अस्पताल को घेर लिया है। लालबाग थाना इलाके के स्टेशन रोड स्थित हकीमी हॉस्पिटल में ये घटना हुई है। अस्पताल में भारी पुलिसबल तैनात है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है।

