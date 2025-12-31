बुरहानपुर के अस्पताल में गोली चलने से युवक की मौत, डॉक्टर भी घायल, भारी पुलिसबल तैनात

Burhanpur News :मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में स्थित हकीमी अस्पताल में गोली चलने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि, इस गोलीकांड में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि अस्पताल के एक डॉक्टर के घायल होने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया है। जबकि, जैनाबाद इलाके के ग्रामीण भी बड़ी तादाद में अस्पताल परिसर के बाहर जमा हो गए हैं।