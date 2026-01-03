3 जनवरी 2026,

बुरहानपुर

नए साल की पार्टी में ‘धर्मांतरण’, ‘स्वर्ग’ मिलने का दिया लालच, मचा बवाल

MP News: बुरहानपुर में सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों मौके पर पहुंचे। संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। 6 लोगों पर केस दर्ज।

बुरहानपुर

image

Akash Dewani

Jan 03, 2026

Religious Conversion in New Year Party burhanpur mp news

Religious Conversion in New Year Party (फोटो- Freepik)

Religious Conversion: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के रगाम खामनी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां नए वर्ष की पार्टी (New Year Party) के बहाने लोगों को बुलाया गया और उन्हें धर्मपरिवर्तन के उकसाया गया। ग्रामीणों को स्वर्ग मिलने के साथ ही आर्थिक प्रलोभन तक दिए गए। सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों ने विरोध किया। गांव पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए छह लोगों के खिलाफ धार्मिक मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया है। (MP News)

ये है पूरा मामला

टीआइ अखिलेश मिश्रा ने बताया कि ग्राम खामनी में नए साल का जश्न मनाने के लिए आरोपी जीवन पिता हिरमल के घर शुक्रवार को पार्टी रखी गई थी। इसमें ग्राम मालवीर सहित गांव के अन्य लोगों को भी आने के लिए कहा गया था। ग्रामीण जब पार्टी में भोजन करने के लिए पहुंचे तो उन्हे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया।

स्वर्ग मिलने के साथ ही आर्थिक लाभ का प्रलोभन भी दिया गया। धर्म की किताब, फोटो दिखाए गए। गांव में प्रार्थना होने की सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचकर विरोध जताया। हंगामा होने पर पहुंची पुलिस ने कार्वीई करने का आवश्वन देकर मामला शांत करवाया। इस पूरे मामले में एसपी देवेंद्र पाटनी ने बताया कि धर्मांतरण कराने की शिकायत मिलने पर 6 के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

6 लोगों पर केस दर्ज, गिरफ्तारी भी पूरी

इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर जीवन पिता हीरमल निवासी खामनी, रामा बारेला निवासी मालवीर, डेंगी पिता राजाराम, मोहन निवासी जंबूपानी, युवराज पिता मोहन, गोकुल पिता भाईराम निवासी ग्राम बड़ाला खामनी है।

नए साल में मिलेंगी ’50 सड़कों’ की सौगात, 56 गांवों तक पहुंचेगी ‘पक्की रोड’
भिंड
Public Works Department 50 paved roads construction bhind rural areas mp news

03 Jan 2026 02:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / नए साल की पार्टी में 'धर्मांतरण', 'स्वर्ग' मिलने का दिया लालच, मचा बवाल

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

