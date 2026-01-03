नए साल की पार्टी में ‘धर्मांतरण’, ‘स्वर्ग’ मिलने का दिया लालच, मचा बवाल

Religious Conversion: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के रगाम खामनी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां नए वर्ष की पार्टी (New Year Party) के बहाने लोगों को बुलाया गया और उन्हें धर्मपरिवर्तन के उकसाया गया। ग्रामीणों को स्वर्ग मिलने के साथ ही आर्थिक प्रलोभन तक दिए गए। सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों ने विरोध किया। गांव पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए छह लोगों के खिलाफ धार्मिक मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया है। (MP News)