2100 करोड़ की परियोजनाओं को मिली स्वीकृति, ’90 गांवों’ को होगा बड़ा फायदा

नेपानगर विधानसभा में तीन अन्य परियोजनाओं की भी स्वीकृति मिली है। फूल धावड़ी डैम (अम्बा तालाब) परियोजना 38 58.00 लाख की है। 1286 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। कालमाटी बैराज परियोजना 940.04 लाख है। 540 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। रेतघाट (महल गुराडा) बैराज परियोजना 360.00 लाख है। 207 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। सभी परियोजना के तहत बैराज, बेलेसिंग रिजर्व बायर, पंप हाउस, राजिंग मेन, पाईप नेटवर्क वितरण प्रणाली एवं स्काडा का कार्य होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज माने, महामंत्री चिंतामन महाजन, जनपद उपाध्यक्ष आरती नीलेश चौकसे, भाजपा नेता गजेंद्र पाटिल व भाजपा नेता मौजूद थे।