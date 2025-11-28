कार में कॉन्स्टेबल ले रहा था रिश्वत, लोकायुक्त टीम ने गेट खोला तो लगा दी दौड़, सामने आया वीडियो

सागर लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वतखोर आरक्षक पंकज यादव को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। रिश्वत की रकम 12 हजार रुपये देने के लिए आरक्षक ने फरियादी अंकित तिवारी को कलेक्ट्रेट के सामने बुलाया। आरक्षक पंकज अपनी कार में बैठा हुआ था, और कार में ही जैसे ही उसने फरियादी से रिश्वत की रकम ली, तो बाहर खड़ी लोकायुक्त टीम ने अपना परिचय देते हुए गेट खोलने के लिए कहा। आरक्षक ने गेट खोला और "एक मिनट रुकिए" कहते हुए लोकायुक्त टीम को धक्का दिया और भाग गया। हालांकि लोकायुक्त टीम ने आरक्षक का पीछा किया, लेकिन उसकी जैकेट ही हाथ लग पाई। लोकायुक्त टीम ने आरक्षक की कार क्रमांक MP 04 CZ 7719 को कब्जे में लेते हुए उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। इसके साथ ही कोतवाली टीआई बृजेन्द्र चौरसिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। टीआई की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी लोकायुक्त के पास है।