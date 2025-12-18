दो साल में भी सभी छात्रों की नहीं बन पाई अपार आईडी रफ्तार सुस्त

शिक्षा विभाग के अनुसार जिले में नर्सरी से 12वीं तक के 1667 स्कूल संचालित हैं। इनमें दर्ज छात्रों में से 1643 पंजीयन निरस्त हो चुके है, जबकि 78050 आवेदन निरस्तीकरण की स्थिति में बताए जा रहे है। वहीं 8238 छात्रों की आईडी बनाने का कार्य जारी है और 4726 छात्र पास होकर अगली कक्षाओं में चले गए है। अपार आईडी की धीमी रफ्तार को लेकर अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन में असंतोष है, क्योंकि यह आईडी अब प्रवेश, बोर्ड परीक्षा नामांकन और अन्य शैक्षणिक फॉर्मों में भी मांगी जाने लगी है।