जेल रोड पर वर्षों पुराने सरकारी बंगले जर्जर, असामाजिक तत्वों का बनता जा रहा अड्डा

ये बंगले कभी वरिष्ठ अधिकारियों के आवास के रूप में उपयोग में थे, लेकिन रखरखाव न होने के कारण अब इनका अस्तित्व समाप्ति की ओर है। रात के समय इन बंगलों के आसपास असामाजिक तत्वों की आवाजाही देखी जाती है। हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार विभाग की स्पष्ट जानकारी भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जब से शहर की कॉलोनियों में प्लॉटों के दाम आसमान छूने लगे है, तब से संबंधित बोर्ड और विभागों ने इन पुराने भवनों की ओर ध्यान देना बंद कर दिया है।