18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

नलों में नहीं, सडक़ों पर बह रहा पेयजल, रास्ते बने तालाब

टीकमगढ़. एक ओर नगरपालिका क्षेत्र के कई वार्डों में आधा दर्जन से अधिक रहवासी मोहल्ले पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहे है, वहीं दूसरी ओर शहर में जल प्रदाय चालू कर जिम्मेदार अधिकारी उसे बंद करना भूल जाते है। इसका नतीजा यह है कि कई क्षेत्रों में सप्लाई लाइन खुली रहने से बउ़ी मात्रा [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 18, 2025

पानी सप्लाई चालू कर भूल जाते है जिम्मेदार

पानी सप्लाई चालू कर भूल जाते है जिम्मेदार

टीकमगढ़. एक ओर नगरपालिका क्षेत्र के कई वार्डों में आधा दर्जन से अधिक रहवासी मोहल्ले पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहे है, वहीं दूसरी ओर शहर में जल प्रदाय चालू कर जिम्मेदार अधिकारी उसे बंद करना भूल जाते है। इसका नतीजा यह है कि कई क्षेत्रों में सप्लाई लाइन खुली रहने से बउ़ी मात्रा में पेयजल सडक़ों पर बह रहा है। जिससे रास्ते तालाब में तब्दील हो गए है।

आंबेडकर तिराहा के पास गंजीखाना मोड़ पर तय समय के बाद भी पानी बंद नहीं किए जाने से जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। इससे न केवल कीमती पेयजल की बर्बादी हो रही है, बल्कि राहगीरों और वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों ने कई बार नगरपालिका के जल विभाग को सूचना दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते जहां सडक़ें क्षतिग्रस्त हो रही है, वहीं मच्छरों का प्रकोप और दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है।

विडंबना यह है कि नगरपालिका के पास घर घर पानी सप्लाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने का दावा किया जाता है। इसके बावजूद शहर के कई वार्डों में आज भी पाइप लाइन नहीं पहुंच पाई है। ऐसे आधा दर्जन से अधिक मोहल्ले है। जहां लोगों को हर मौसम में पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लोगों का कहना था कि जल प्रदाय व्यवस्था पर नियमित निगरानी रखी जाए, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो और पानी की बर्बादी पर तत्काल रोक लगाई जाए।

चेबर को बाल खराब हो गया है। उसका सुधार कार्य किया जा रहा है। नल लाइन को चालू और बंद करने वाले कर्मचारियों को निर्देश दिए गए है कि पानी बर्बाद हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।

अनिल श्रीवास्तव, जल प्रदाय अधिकारी नगरपालिका टीकमगढ़।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 08:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / नलों में नहीं, सडक़ों पर बह रहा पेयजल, रास्ते बने तालाब

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक छात्र के साथ 8 से अधिक नकाबपोशों ने स्कूल के सामने की मारपीट, वीडियो वायरल

पुलिस गश्त को लेकर पत्रिका ने किया था आगाह
टीकमगढ़

दो साल में भी सभी छात्रों की नहीं बन पाई अपार आईडी रफ्तार सुस्त

आवेदन के बाद भी इंतजार
टीकमगढ़

पार्किंग समस्या के समाधान के लिए सरकारी जमीन की तलाश, तहसीलदार को सौंपी जिम्मेदारी

शहर में बढ़ते यातायात दबाव से निपटने प्रशासन की नई पहल, वर्षों पुरानी योजनाएं अब तक फ ाइलों में ही सीमित
टीकमगढ़

देखरेख के अभाव में दम तोड़ता रौरइया का संस्कार दर्शन

लाखों की लागत से बने तामिया चित्र हुए गायब, २००९ से आज तक ताले में कैद
टीकमगढ़

जेल रोड पर वर्षों पुराने सरकारी बंगले जर्जर, असामाजिक तत्वों का बनता जा रहा अड्डा

पुराने सरकारी बंगले जर्जर
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.