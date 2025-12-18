नलों में नहीं, सडक़ों पर बह रहा पेयजल, रास्ते बने तालाब

विडंबना यह है कि नगरपालिका के पास घर घर पानी सप्लाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने का दावा किया जाता है। इसके बावजूद शहर के कई वार्डों में आज भी पाइप लाइन नहीं पहुंच पाई है। ऐसे आधा दर्जन से अधिक मोहल्ले है। जहां लोगों को हर मौसम में पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लोगों का कहना था कि जल प्रदाय व्यवस्था पर नियमित निगरानी रखी जाए, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो और पानी की बर्बादी पर तत्काल रोक लगाई जाए।