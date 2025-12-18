पार्किंग समस्या के समाधान के लिए सरकारी जमीन की तलाश, तहसीलदार को सौंपी जिम्मेदारी

शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से करीब पांच साल पहले जनप्रतिनिधियों द्वारा एक सटीक और व्यवस्थित मैप तैयार किया गया था। इसमें वन.वे व्यवस्था, पार्किंग स्थल, नो पार्किंग जोन और प्रमुख चौराहों के सुधार जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल थे, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने इसे लागू नहीं किया। न तो चिन्हित सुधार कार्यों पर अमल हुआ और न ही समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार कोई ठोस पहल की गई।