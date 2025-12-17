देखरेख के अभाव में दम तोड़ता रौरइया का संस्कार दर्शन

लेकिन दुर्भाग्यवश देखरेख और सुरक्षा के अभाव में यह पूरी योजना दम तोड़ती नजर आई। गैलरी में लगाए गए तामिया चित्र चोरी हो गए और परिसर वर्ष 2009 के बाद से ही ताले में कैद है। नगरपालिका की लापरवाही के चलते लाखों रुपए की लागत से किया गया कार्य बेकार साबित हो रहा है। मामले को लेकर सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने व्यवस्था और सुविधा को लेकर कोई जबाव नहीं दिया।