टीकमगढ़

शिक्षा व्यवस्था फेल एक सप्ताह से बंद स्कूल, छात्र रोज लौट कर हो रहे मायूस

टीकमगढ़ बल्देवगढ़ विकासखंड क्षेत्र के हटा संकुल केंद्र का एरोरा गांव के सुकरतखेरा प्राथमिक शाला की शिक्षण व्यवस्था चौपट होती जा रही है। एक सप्ताह से शिक्षक स्कूल बच्चों को पढ़ाने नहीं पहुंच रहे है। बच्चे दोपहर एक बजे तक इंतजार करते करते वापस मायूस होकर लौट रहे है। जिसकी शिकायत संकुल में की गई, [&hellip;]

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 14, 2025

सुकरतखेरा प्राथमिक शाला की शिक्षण व्यवस्था

सुकरतखेरा प्राथमिक शाला की शिक्षण व्यवस्था

टीकमगढ़ बल्देवगढ़ विकासखंड क्षेत्र के हटा संकुल केंद्र का एरोरा गांव के सुकरतखेरा प्राथमिक शाला की शिक्षण व्यवस्था चौपट होती जा रही है। एक सप्ताह से शिक्षक स्कूल बच्चों को पढ़ाने नहीं पहुंच रहे है। बच्चे दोपहर एक बजे तक इंतजार करते करते वापस मायूस होकर लौट रहे है। जिसकी शिकायत संकुल में की गई, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है।

शनिवार को शिक्षकों का इंतजार कर रहे बच्चों का बंद स्कूल के सामने का एक वीडियो आया है। उस समय ११:५२ बजे दिखाई दे रहा है। वीडियो में बच्चों का कहना है कि सुकरतखेरा में दो शिक्षक पदस्थ है। लेकिन दोनों में से एक भी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने नहीं आ रहे है। एक सप्ताह से वापस लौट रहे है। स्कूल में ताला लटका हुआ है। शिकायत भी किससे करें।

ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। अभिभावकों में नाराजगी है कि जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर लापरवाही पर ध्यान नहीं दे रहे। एक सप्ताह से स्कूल में ताला लटका होने के बावजूद न तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई और न ही कारण स्पष्ट किया गया।

सुकरतखेरा स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंच रहे है। इसका वीडियो सामने आया है। शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

हनुमंत सिंह चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़।

Published on:

14 Dec 2025 07:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / शिक्षा व्यवस्था फेल एक सप्ताह से बंद स्कूल, छात्र रोज लौट कर हो रहे मायूस

