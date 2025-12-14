शिक्षा व्यवस्था फेल एक सप्ताह से बंद स्कूल, छात्र रोज लौट कर हो रहे मायूस

शनिवार को शिक्षकों का इंतजार कर रहे बच्चों का बंद स्कूल के सामने का एक वीडियो आया है। उस समय ११:५२ बजे दिखाई दे रहा है। वीडियो में बच्चों का कहना है कि सुकरतखेरा में दो शिक्षक पदस्थ है। लेकिन दोनों में से एक भी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने नहीं आ रहे है। एक सप्ताह से वापस लौट रहे है। स्कूल में ताला लटका हुआ है। शिकायत भी किससे करें।