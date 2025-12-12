ग्राम पंचायत और एमपीआरडीसी के बीच खींचतान से अटका विकास

टीकमगढ़ टीकमगढ़द ललितपुर मार्ग पर दो साल पहले अवैध निर्माण हटाए जाने के बाद यहां का विकास कार्य अब विभागीय तालमेल के अभाव में ठप पड़ा है। कुण्डेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार से डाइट संस्था तक सडक़ किनारे दुकानों और मकानों को जेसीबी से हटाया गया था, लेकिन इसके बाद से न तो सडक़ का समतलीकरण हुआ और न ही पंचायत को नई दुकानें बनवाने का मौका मिल सका। एमपीआरडीसी और ग्राम पंचायत के बीच जिम्मेदारी को लेकर खींचतान जारी है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है।