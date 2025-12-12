12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

टीकमगढ़

ग्राम पंचायत और एमपीआरडीसी के बीच खींचतान से अटका विकास

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 12, 2025

कुण्डेश्वर रोड पर दो साल से अधूरा पड़ा काम, श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ रही परेशानी

कुण्डेश्वर रोड पर दो साल से अधूरा पड़ा काम, श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ रही परेशानी

टीकमगढ़ टीकमगढ़द ललितपुर मार्ग पर दो साल पहले अवैध निर्माण हटाए जाने के बाद यहां का विकास कार्य अब विभागीय तालमेल के अभाव में ठप पड़ा है। कुण्डेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार से डाइट संस्था तक सडक़ किनारे दुकानों और मकानों को जेसीबी से हटाया गया था, लेकिन इसके बाद से न तो सडक़ का समतलीकरण हुआ और न ही पंचायत को नई दुकानें बनवाने का मौका मिल सका। एमपीआरडीसी और ग्राम पंचायत के बीच जिम्मेदारी को लेकर खींचतान जारी है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है।

स्थानीय रहवासियों के अनुसार राजस्व विभाग ने दो वर्ष पूर्व अवैध कब्जों को हटाकर डायट संस्था तक की जमीन खाली कराई थी। योजना के अनुसार पंचायत को यहां विस्थापित दुकानदारों के लिए नई दुकानों का निर्माण करना था। लेकिन एमपीआरडीसी ने बीच में हस्तक्षेप कर दीवारों का निर्माण सडक़ से करीब दस फ ीट अंदर करा दिया। दीवारें तो बन गईं, पर सडक़ किनारे की मिट्टी नहीं भरी गई। जिससे सडक़ का किनारा आज भी टूटा और खतरनाक स्थिति में है।

श्रद्धालुओं की भीड़ पर सुविधाएं नदारद

कुण्डेश्वर धाम में शिवरात्रि, सोमवती अमावस्या, मकर सक्रांति जैसे पर्वों पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते है। भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही के लिए आज तक कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं बनाई गई। नतीजतन त्योहारों पर सडक़ जाम हो जाती है और पुलिस को गनेशगंज व नवोदय विद्यालय के पास बैरिकेड्स लगाकर व्यवस्था संभालनी पड़ती है।

सडक़ चौड़ी पर समतल नहीं, दुर्घटनाओं का खतरा

सरदार सिंह पार्क तक सडक़ भले चौड़ी हो गई हो पर दोनों ओर समतलीकरण न होने से सडक़ का किनारा ऊबड़ खाबड़ और जोखिम भरा है। रात में वाहन चालकों को खतरा और दिन में धूल मिट्टी की समस्या बनी रहती है। पंचायती अधिकारियों का कहना है कि एमपीआरडीसी को कई बार पत्र भेजे गएए लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता।

मकर सक्रांति के मेले से बढ़ेगी मुश्किल

आने वाली मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सडक़ किनारों पर मिट्टी न भरने और पार्किंग की व्यवस्था न होने से यातायात अव्यवस्थित रह सकता है। भीड़ के बीच दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई है।

जनता की मांग, विभाग मिलकर पूरा करें अधूरा काम

स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय विवाद के चलते आमजन और श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। सडक़ का समतलीकरणए पार्किंग और दुकान निर्माण जैसे काम तत्काल पूरे किए जाएं, ताकि वर्षों से लटका यह मामला खत्म हो सके।

शिवधाम कुण्डेश्वर के पास विकास कार्य हो और सौंदर्यीकरण बना रहे है। इसके लिए अतिक्रमण हटाया गया था। जहां से अतिक्रमण हटा वहां पर एमपीआरडीसी की टीकमगढ़ ललितपुर सडक़ है। सडक़ मरम्मत कार्य के लिए वह आगे नहीं आ रहा है। इस कारण से दुकानों के साथ सडक़ का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

दिनेश कुमार खटीक, सरपंच प्रतिनिधि शिवपुरी(कुण्डेश्वर)

हमारे विभाग का काम सडक़ निर्माण करना है। सडक़ किनारे समतलीय करण करना है तो पंचायत एमपीआरडीसी से आरओ डब्ल्यू से अनुमति लेकर निर्माण कार्य करा सकता है। अनुमति देने के लिए विभाग तैयार रहेेगा।

आरपी पटेल, डीएम, एमपीआरडीसी टीकमगढ़/सागर।

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / ग्राम पंचायत और एमपीआरडीसी के बीच खींचतान से अटका विकास

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

