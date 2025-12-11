अवैध नल कनेक्शनों पर नगर पालिका की कार्रवाई शुरू

नगर पालिका की सीमा में लगभग 1500 अवैध नल कनेक्शनों की पहचान की गई है। जिनमें से काफ ी कनेक्शन काटे जा चुके है। बुनकरयाना में कार्रवाई के दौरान जिनके अवैध कनेक्शन मिले है। इनमें बलराम पुत्र बसंते चढ़ार, भैयालाल पुत्र बसंते चढ़ार, जमुना प्रसाद पुत्र भैयालाल चढ़ार, रामचरण पुत्र बृजलाल चढ़ार, मुन्नालाल पुत्र बृजलाल चढ़ार, बाबूलाल पुत्र गरीबे चढ़ार, देशराज पुत्र डलू चढ़ार, भूवानी प्रसाद पुत्र जसरथ चढ़ार, रामसेवक पुत्र नत्थू चढ़ार, ग्यासी लाल पुत्र लंपू चढ़ार, अच्छेलाल पुत्र बलराम कुशवाहा, पूरनलाल कुशवाहा पुत्र कंछेदी लाल कुशवाहा शामिल है।