टीकमगढ़

अवैध नल कनेक्शनों पर नगर पालिका की कार्रवाई शुरू

टीकमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के 27 वार्डों में लगभग 12 हजार नल कनेक्शन के करीब दर्ज है और प्रतिदिन बरीघाट से करीब 70 लीटर प्रति व्यक्ति के मान से पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन पानी के बिल समय पर जमा नहीं होने और बड़ी संख्या में अनियमित कनेक्शन मिलने के बाद अब नगरपालिका

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 11, 2025

वैध कनेक्शन की राशि कराई जमा और १२ पर की कार्रवाई

वैध कनेक्शन की राशि कराई जमा और १२ पर की कार्रवाई

टीकमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के 27 वार्डों में लगभग 12 हजार नल कनेक्शन के करीब दर्ज है और प्रतिदिन बरीघाट से करीब 70 लीटर प्रति व्यक्ति के मान से पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन पानी के बिल समय पर जमा नहीं होने और बड़ी संख्या में अनियमित कनेक्शन मिलने के बाद अब नगरपालिका ने सख्ती शुरू कर दी है।

नगरपालिका सीएमओ ओमपाल भदौरिया के निर्देश पर जल प्रदाय शाखा की टीम ने वार्डों में घर घर पहुंचकर वैध और अवैध नल कनेक्शनों की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को वार्ड 1 के बुनकरयाना क्षेत्र में जांच के दौरान 12 नल कनेक्शन अवैध पाए गए। जिन्हें तत्काल नगरपालिका की मुख्य पाइप लाइन से अलग कर दिया गया। जांच के दौरान एक अवैध कनेक्शन धारक प्रकाश पुत्र भैयन चढ़ार ने मौके पर ही राशि जमा कराकर अपना कनेक्शन वैध करवा लिया।

नगर पालिका की सीमा में लगभग 1500 अवैध नल कनेक्शनों की पहचान की गई है। जिनमें से काफ ी कनेक्शन काटे जा चुके है। बुनकरयाना में कार्रवाई के दौरान जिनके अवैध कनेक्शन मिले है। इनमें बलराम पुत्र बसंते चढ़ार, भैयालाल पुत्र बसंते चढ़ार, जमुना प्रसाद पुत्र भैयालाल चढ़ार, रामचरण पुत्र बृजलाल चढ़ार, मुन्नालाल पुत्र बृजलाल चढ़ार, बाबूलाल पुत्र गरीबे चढ़ार, देशराज पुत्र डलू चढ़ार, भूवानी प्रसाद पुत्र जसरथ चढ़ार, रामसेवक पुत्र नत्थू चढ़ार, ग्यासी लाल पुत्र लंपू चढ़ार, अच्छेलाल पुत्र बलराम कुशवाहा, पूरनलाल कुशवाहा पुत्र कंछेदी लाल कुशवाहा शामिल है।

नगर पालिका ने चेतावनी दी है कि वार्डों में अवैध कनेक्शन मिलने पर उन्हें काटा जाएगा और बकाया बिल जमा न करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई के दौरान जल प्रदाय उपयंत्री जेबा मंसूरी, सहायक राजस्व निरीक्षक जयशंकर सोनी, प्रवीण खरे, प्रमेंद्र कुशवाहा, अनिल श्रीवास्तव, राकेश करौसिया मौजूद रहे।

Published on:

11 Dec 2025 11:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / अवैध नल कनेक्शनों पर नगर पालिका की कार्रवाई शुरू

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

