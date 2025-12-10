यूरिया संकट पर किसानों का फूटा गुस्सा

टीकमगढ़ जिले में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों का मंगलवार को धैर्य टूट गया। सुबह करीब 11:30 बजे बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पहुंचकर टीकमगढ़ झांसी हाइवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और खाद की आपूर्ति कराने की मांग उठाई। जिला प्रशासन के अधिकारी और किसानों से चर्चा की। चर्चा के बाद सभी किसानों को बडौरा घाट ले गए।