टीकमगढ़

यूरिया संकट पर किसानों का फूटा गुस्सा

टीकमगढ़ जिले में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों का मंगलवार को धैर्य टूट गया। सुबह करीब 11:30 बजे बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पहुंचकर टीकमगढ़ झांसी हाइवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और खाद की आपूर्ति कराने की मांग उठाई। [&hellip;]

टीकमगढ़

Dec 10, 2025

दूसरे दिन भी टीकमगढ़ संयुक्त कार्यालय

दूसरे दिन भी टीकमगढ़ संयुक्त कार्यालय

टीकमगढ़ जिले में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों का मंगलवार को धैर्य टूट गया। सुबह करीब 11:30 बजे बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पहुंचकर टीकमगढ़ झांसी हाइवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और खाद की आपूर्ति कराने की मांग उठाई। जिला प्रशासन के अधिकारी और किसानों से चर्चा की। चर्चा के बाद सभी किसानों को बडौरा घाट ले गए।

किसानों का कहना है कि वे एक महीने से खाद के लिए चक्कर काट रहे है, लेकिन उन्हें यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। स्थिति बिगडऩे की सूचना मिलते ही कोतवाली और देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एसडीएम और तहसीलदार किसानों को समझाने में जुटे रहे। वहीं खरगापुर में मंगलवार को देवपुर तिगैला पर बल्देवगढ़ पलेरा रोड पर जाम लगा दिया। जहां पर आमजनों का आवागमन बाधित रहा।

एक महीने से यूरिया के लिए घूम रहे किसान

किसानों ने बताया कि डीएपी खाद के बाद यूरिया खाद के लिए करीब एक महीने से समितियां और जिला विपणन केंद्रों के चक्कर लगा रहे है। जिला प्रशासन को पूरी जानकारी होने के बावजूद भी खाद की उपलब्धता नहीं कर पाए है। इस कारण से किसान आक्रोश हो गए है और जगह जगह यूरिया को लेकर चक्का जाम लगा दिया।

जिला प्रशासन की व्यवस्था फेल

जिला प्रशासन ने किसानों के लिए बनाई खाद की व्यवस्था फेल हो गई है। समितियों से लेकर डबल लॉक तक पर खाद वितरण में अनियमितताएं की जा रही है। एक महीने पहले काटे गए टोकनों पर खाद नहीं मिल पाया है। किसानों को न तो खाद मिला और न ही रुपए वापस हो पाए।

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

