स्वीकृत को छोड, अस्वीकृत कपासी और खजरी घाट से उठा रहे रेत

संजय नगर उर नदी घाट पर राजस्व विभाग और पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में ४० हाइवा रेत जब्त की थी और एक एलएनटी, जेसीबी और हाइवा जब्त किया था। उसके बाद से रेत का अवैध खनन और अधिक बढ़ गया है। स्वीकृत हो छोड़ अस्वीकृत रेत घाटों से रात दिन बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। हालात यह है कि अब इन कारोबारियों को शासन में बैठे नुमाइंदों का बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, ये बेखौफ होकर उर नदी के अस्तित्व को मिटाने में लगे हुए है। बताया गया कि रेत का यह कारोबार सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है, जो शाम 7 बजे तक चलता रहता है।