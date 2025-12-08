कुण्डेश्वरधाम मैदान के तीन पार्क बदहाल, जमडार नदी किनारे का विकास कार्य अधूरा

वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कुण्डेश्वर धाम को ग्राम पर्यटक का दर्जा दिया था। विकास कार्य के लिए बड़े दावे किए गए थे। टीन शेड, पार्क, मुख्य द्वार और जमडार नदी के घाट बनाने जैसे कार्यों पर करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए स्वीकृत हुए। इनमें से लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए नगरपालिका के माध्यम से खर्च भी किए गए। लेकिन आज स्थिति यह है कि इन निर्माणों की देखरेख करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। रखरखाव के अभाव में डेढ़ करोड़ रुपए से विकसित ढांचा जर्जर होकर टूटने की कगार पर है।