हदय पर घात कर रही ठंड, प्रतिदिन पांच से अधिक आ रहे हार्ट अटैक के मरीज

टीकमगढ़ बढ़ती ठंड दिल पर घात कर रही है, केवल मरीजों के लिए नहीं बल्कि तंदरुस्त युवा भी इसके शिकार हो रहे है। टीकमगढ़ शहर में एक की मौत हुई। इनमें एक 21 वर्ष से ८० वर्ष तक के बुजुर्ग हार्ट अटैक की बीमारी में शामिल है। एक दिन में जिला अस्पताल में पांच के करीब मरीज आ रहे है। यहां पर ईको और एंजोग्राफी की कमी के कारण मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए रेफर करना पड़ रहे है।