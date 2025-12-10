शहर के बीच नहीं है सुलभ सुविधाएं, वर्षों से उठ रही मांग

समाजसेवियों ने बताया कि शहर के स्टेट बैंक, राजेंद्र पार्क, गांधी चौराहा, पुरानी तहसील, पुरानी नगर पालिका, राजमहल, कर्माबाई बाजार, नजाई के साथ अन्य स्थानों पर है। लेकिन वहां पर सफाई व्यवस्था नहीं है। इस कारण से आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में आमजनों को सुविधाओं के मामले में टीकमगढ़ नगरपालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया से संपर्क किया और संदेश भेजा, लेकिन समस्या समाधान मामले में कोई जबाव नहीं दिया है।