कॉलेज प्राचार्य के साथ छात्र व साथियों ने की मारपीट

प्राचार्य द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार मंगलवार को पहले कॉलेज परिसर में विवाद हुआ। इसके बाद देर शाम जब वे घर लौट रहे थे। तभी महेंद्र सागर तालाब की कैंटीन के पास एक ऑटो को सामने लगाकर उनकी गाड़ी रोक ली गई। आरोप है कि इसी दौरान प्रबल शुक्ला अपने 20 से अधिक साथियों के साथ आया और मारपीट करने लगा। प्राचार्य किसी तरह जान बचाकर बाजार की ओर भागे।