कॉलेज प्राचार्य के साथ छात्र व साथियों ने की मारपीट

प्रोफेसर पहुंचे एसपी ऑफि स, कार्रवाई की मांग तेज
टीकमगढ़ पीजी कॉलेज के प्राचार्य के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। प्राचार्य डॉ केसी जैन ने आरोप लगाया कि उनके ही कॉलेज में पढऩे वाला छात्र प्रबल शुक्ला वाहन खड़े करने को लेकर विवाद पर उतारू हो गया और बदसलूकी करते हुए गाली गलौज की। मामला बढऩे पर छात्र और उसके साथियों ने मिलकर प्राचार्य पर हमला भी कर दिया।
प्राचार्य द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार मंगलवार को पहले कॉलेज परिसर में विवाद हुआ। इसके बाद देर शाम जब वे घर लौट रहे थे। तभी महेंद्र सागर तालाब की कैंटीन के पास एक ऑटो को सामने लगाकर उनकी गाड़ी रोक ली गई। आरोप है कि इसी दौरान प्रबल शुक्ला अपने 20 से अधिक साथियों के साथ आया और मारपीट करने लगा। प्राचार्य किसी तरह जान बचाकर बाजार की ओर भागे।
घटना के बाद प्राचार्य आवेदन लेकर कोतवाली पहुंचे, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज न किए जाने पर कॉलेज के सभी प्रोफेसर एसपी कार्यालय पहुंच गए और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। प्रोफेसरों का कहना है कि अगर बुधवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
दोपहर 12 बजे कॉलेज एमएससी का छात्र प्रबल शुक्ला ने गेट के अंदर सामान रख दिया था, जिस पर विवाद हो गया। इसके बाद प्रबल ताल कोठी आया और धमकी देने लगा। लौटते समय उसके साथ 20 लोगों ने रास्ते में रोक लिया। गालियां देने के साथ मारपीट कर दी।
घटना के तुरंत बाद थाने में आवेदन दिया, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर से मिलकर मामला दर्ज करवाने की मांग की। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी से बातचीत कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एसपी कार्यालय में कार्रवाई के लिए आवेदन देने आए है।
कॉलेज के पास लगे सीसीटीवी फु टेज खंगाले जाएंगे। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
