उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनी ने मध्यप्रदेश के किसानों के खेतों में खड़े कर दिए टावर

किसानों का कहना है कि खरीफ और रबी दोनों मौसमों में ठेकेदारों ने खेतों में घुसकर फ सलें रौंदी दी। टावर खड़े करके तार खींचे। जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है।जहां फ सलों का मुआवज़ा भी नहीं मिला। किसानों का कहना था कि एक टावर के लिए १२०० फीट जमीन स्थायी रूप से अधिग्रहित कर ली गई। कुछ किसानों को सिर्फ 20 रबी सीजन और 60 जतार रुपए खरीफ फ सल का मुआवज़ा दिया गया है, जो पर्याप्त नहीं है।