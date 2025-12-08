आठ जोड़ों का मातृ शक्ति संगठन कराएंगा सामूहिक विवाह

मातृ शक्ति संगठन की अध्यक्ष श्रद्धा चौहान ने बताया कि महिला सदस्यों के सहयोग से संगठन पिछले छह सालों से मातृ पितृ छाया वृद्ध आश्रम का संचालन कर रहा है। पिछले वर्ष भी सामूहिक कन्या विवाह समारोह आयोजित किया गया था। जिसमें पांच जोड़ों का विवाह हुआ था। इस बार पहले सात जोड़ों का विवाह तय हुआ था। जिसमें एक परिवार और शामिल होगा। अब कुल आठ जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे।