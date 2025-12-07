अजनौर मडैया गुल्ला की घाटी पर अनियंत्रित हुआ ओवर लोड ट्रैक्टर ट्राली पलटा

सडक़ पर पलटा ओवरलोड वाहन।
टीकमगढ़ रविवार की दोपहर टीकमगढ़ से बड़ागांव धसान की ओर लोहे के तार और सटरिंग भरकर जा रहा था। उसी दौरा अजनौर के पास मडैया गुल्ला की घाटी पर अनियंत्रित हाकर पलट गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों की मद्द से सडक़ पर फैली सामग्री को साइड में रखा जा रहा है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार की दोपहर टीकमगढ़ से बड़ागांव धसान की ओर मकान निर्माण के लिए सटरिंग और लोहे सरिया भरकर ले जा रहा था। यह वाहन ओवरलोड था। अमरपुर और अजनौर के बीच मडैया गुल्ला की घाटी को यह ट्रैक्टर ट्राली पार नहीं कर पाया। जिससे वह अनियंत्रित होने लगा। देखते देखते ही पलट गया। ट्राली में भरा सामना सडक़ पर फैल गया। लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है।
यह ट्रैक्टर ट्राली अमरपुर गांव का बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस पहुंच गई है। स्थानीय लोगों की मद्द से सामान को साइड में रखा जा रहा है। सडक़ के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लगी रही।
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
