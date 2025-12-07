अजनौर मडैया गुल्ला की घाटी पर अनियंत्रित हुआ ओवर लोड ट्रैक्टर ट्राली पलटा

स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार की दोपहर टीकमगढ़ से बड़ागांव धसान की ओर मकान निर्माण के लिए सटरिंग और लोहे सरिया भरकर ले जा रहा था। यह वाहन ओवरलोड था। अमरपुर और अजनौर के बीच मडैया गुल्ला की घाटी को यह ट्रैक्टर ट्राली पार नहीं कर पाया। जिससे वह अनियंत्रित होने लगा। देखते देखते ही पलट गया। ट्राली में भरा सामना सडक़ पर फैल गया। लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है।